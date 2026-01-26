A- A+

MERCADO Brasil registra déficit de US$ 68,6 bilhões nas contas externas em 2025, aumento de 3,9%, mostra BC Investimentos diretos no país, no entanto, também registraram um aumento

As contas externas do Brasil registraram déficit de US$ 68,6 bilhões durante 2025, um crescimento de 3,9% na comparação com o resultado de 2024.

Os dados do setor externo foram divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central (BC).

O dado indica uma maior necessidade de financiamento externo para cobrir as despesas do país com o resto do mundo.

Segundo o BC, este aumento durante o ano passado se deve principalmente à redução de US% 5,9 bilhões no superávit da balança comercial em 2025. Por outro lado, esta perda foi parcialmente compensada pela redução no déficit de serviços, que foi de US$ 2,2 bilhões.

Houve também um aumento no superávit de renda secundária (gerada em uma economia e enviada para outra), US$ 1 bilhão. Enquanto isso, a renda primária permaneceu no mesmo patamar observado no ano anterior.

As contas externas incluem três grandes grupos: balança comercial de exportações e importações; serviços que contam com gastos com transporte, aluguel de equipamentos, tecnologia e turismo; e renda primária que inclui lucros, dividendos e juros que empresas enviam para fora.

Balança comercial: superávit de US$ 60 bilhões, redução de 8,9% em relação ao ano passado. As exportações somaram US$ 350 bilhões (+3,2% na comparação anual), enquanto as importações aumentaram 6,2%, para US$ 290,9 bilhões.

Serviços: déficit de US$ 52,9 bilhões, queda de 4,1% em relação a 2024.

Renda primária: déficit de US$ 81,3 bilhões, mesmo valor de 2024.

Investimento

Os dados divulgados pelo BC mostram que o Brasil continua atraindo investidores estrangeiros. Os Investimentos Diretos no País (IDP) — que são recursos aplicados em fábricas, empresas e projetos de longo prazo — somaram US$ 77,7 bilhões (3,41% do PIB), uma alta de 4,8% em relação aos US$ 74,1 registrados em 2024.

Veja também