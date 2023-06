Brasil registra mais 5 casos de gripe aviária em pássaros silvestres

O Ministério da Agricultura confirmou mais cinco casos de gripe aviária de alta patogenicidade, nesta quinta-feira. Agora, o Brasil contabiliza 30 casos da doença, todos em aves silvestres. Outras seis investigações estão em andamento, ainda sem resultado laboratorial conclusivo.

O vírus de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) H5N1, responsável pelo recorde de casos de gripe aviária no mundo, evoluiu rapidamente e acendeu o alerta de especialistas. Embora o risco de disseminação entre humanos permaneça baixo, o número crescente de registros entre mamíferos é considerado preocupante, afirmam pesquisadores.

Desde sua primeira aparição, em 1996, o vírus da gripe aviária H5N1 provocava surtos sazonais. Porém, "algo aconteceu" em meados de 2021 que tornou vírus muito mais infeccioso, diz Richard Webby, chefe de um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estuda o Influenza em animais.

Desde então, os surtos duraram o ano todo, espalhando-se para novas áreas do planeta, como o Brasil, e provocando a morte em massa de pássaros selvagens e o abate de dezenas de milhões de aves na avicultura.