Brasil registra mais de 1,3 milhão de empresas abertas entre janeiro e abril

A- A+

No primeiro quadrimestre de 2023 foram abertas 1.331.940 empresas no Brasil, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses dados foram divulgados na última segunda-feira (29) no Boletim do Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Do total de empresas abertas, 93,7% são microempresas ou empresas de pequeno porte. O tempo médio necessário para abrir uma empresa no primeiro quadrimestre foi de 1 dia e 6 horas, o que representa uma redução de 10 horas em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, houve um aumento de 6 horas em comparação ao quadrimestre anterior.

Em termos absolutos, o estado de São Paulo liderou a abertura de empresas, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Esses estados concentram 75% das empresas brasileiras.

Quanto ao crescimento percentual em relação ao quadrimestre anterior, os estados que apresentaram maior avanço foram Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Paraná e Roraima.

Em relação aos setores de atividade, a maioria das empresas abertas está nos setores de comércio e serviços, com destaque para atividades como promoção de vendas, comércio varejista de vestuário e acessórios, preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, cabeleireiros, manicure e pedicure, e obras de alvenaria.

É importante ressaltar que, apesar do alto número de aberturas, também foram encerradas 736.977 empresas no primeiro quadrimestre de 2023. No entanto, o saldo ainda é positivo, com um aumento líquido de 594.963 empresas.

Esses dados indicam uma tendência de crescimento e dinamismo no ambiente empresarial brasileiro, especialmente no segmento de microempresas e empresas de pequeno porte. O tempo médio de abertura das empresas tem diminuído devido à implementação de medidas de simplificação e à digitalização dos processos, o que contribui para um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

Veja também

EDITAL Fundo de R$ 150 milhões vai investir em startups lideradas por mulheres.; veja requisitos