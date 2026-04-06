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Mercado de trabalho Brasil registra terceira maior intenção de contratação do mundo para o segundo trimestre de 2026 Levantamento indica que 63% das empresas brasileiras pretendem contratar entre abril e junho, com destaque para os setores de Finanças, Tecnologia e Logística

De acordo com a Pesquisa de Expectativa de Emprego — Q2 2026, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de Expectativa Líquida de Emprego, com taxa de 55%, atrás apenas da Índia (68%) e dos Emirados Árabes Unidos (60%). O indicador é calculado a partir da diferença entre o percentual de empresas que planejam contratar e aquelas que pretendem reduzir o número de funcionários.

Segundo o estudo, o cenário positivo reflete a busca das empresas por talentos capazes de acompanhar transformações tecnológicas e novos modelos de trabalho.

“Mesmo em um ambiente econômico ainda moderado, as empresas continuam priorizando a atração de profissionais qualificados para sustentar o crescimento e a transformação dos negócios”, afirma Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup no Brasil.

A pesquisa também destaca que a transformação digital, especialmente com o avanço da inteligência artificial, tem impulsionado parte das contratações. No entanto, 86% das empresas relatam desafios relacionados ao uso da tecnologia, principalmente em questões como privacidade, regulamentação e falta de mão de obra qualificada.

Apesar disso, a adoção de soluções de inteligência artificial na gestão de talentos ainda é limitada. Apenas 21% dos empregadores afirmam que essas ferramentas atendem às expectativas em processos como recrutamento e treinamento, enquanto o mesmo percentual declara não utilizar a tecnologia nessas áreas.

Entre os setores, Finanças e Seguros lidera a intenção de contratação, com 68%, seguido por Informação (67%) e Comércio e Logística (57%). No recorte regional, o estado de São Paulo apresenta o maior índice, com 61% das empresas planejando novas admissões.

No cenário global, a expectativa líquida média de emprego é de 31%, com 45% dos empregadores indicando intenção de contratar. Ao todo, foram ouvidos mais de 41 mil empregadores em 42 países e territórios.

A pesquisa é considerada um dos principais indicadores globais de tendências do mercado de trabalho e será atualizada em junho, com projeções para o terceiro trimestre de 2026.

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