LEVANTAMENTO Brasil volta a sair do Mapa da Fome, mostra relatório da ONU Levantamento da FAO mostra que menos de 2,5% da população do país está em risco de subnutrição ou falta de acesso à alimentação suficiente

O Brasil deixou novamente do Mapa da Fome. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) nesta segunda-feira (28), em Adis Abeba, na Etiópia.

O levantamento mostra que menos de 2,5% da população do país está em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Em 2014, o Brasil havia saído do mapa da fome, mas dados de 2018 a 2020 analisados pela ONU recolocaram o país na lista, o que indica um aumento na insegurança alimentar no período.

Os dados apresentados nesta segunda-feira no relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025" [clique aqui e acesse a íntegra] consideram o período entre 2022 e 2024.

O presidente Lula comemorou o resultado em anúncio publicado nas redes sociais.

"É com grande orgulho e imensa alegria que informo: O Brasil está fora do mapa da fome, mais uma vez. (...) Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário", afirmou.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também celebrou o feito. Ele disse que a meta da gestão era tirar o país do Mapa da Fome até o fim de 2026.

"Mostramos que, com o Plano Brasil Sem Fome, muito trabalho duro e políticas públicas robustas, foi possível alcançar esse objetivo em apenas dois anos. Não há soberania sem justiça alimentar. E não há justiça social sem democracia", completou.

No índice de 2004 a 2006, o Brasil tinha 5,7% de sua população em risco de subnutrição, figurando no Mapa da Fome.

Apesar da melhora, há cerca de sete milhões de brasileiros em insegurança alimentar severa. Outros 28,5 milhões de brasileiros estão em quadros de insegurança considerada moderada ou grave.



O que é o Mapa da Fome?

A FAO, agência da ONU voltada para Alimentação e Agricultura, identifica países onde mais de 2,5% da população sofre de subalimentação grave (insegurança alimentar crônica) para elaborar o Mapa da Fome.

Estar nesse ranking significa que uma parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável.

O cálculo do indicador Prevalência de Subnutrição (Prevalence of undernourishment; o PoU na sigla em inglês) é feito a partir de três variáveis: quantidade de alimentos disponíveis no país, considerando produção interna, importação e exportação; o consumo de alimentos pela população, considerando as diferenças de capacidade de aquisição (a renda); e a quantidade adequada de calorias/dia, definida para um “indivíduo médio” representativo da população.

Os relatórios são publicados anualmente, mas a classificação do Mapa da Fome é baseada em médias móveis de três anos para evitar distorções por eventos pontuais, como crises econômicas ou climáticas.

