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ENTREVISTA Brasil saiu de Hanôver com outro tamanho, diz presidente da ApexBrasil Para Laudemir Müller, executivo à frente da agência brasileira de exportações, com domínio da tecnologia de biocombustíveis, país se mostrou na Alemanha como solução para economia de baixo carbono

O Brasil saiu com outro tamanho da Hannover Messe, feira de tecnologia industrial realizada na cidade alemã de Hanôver entre os dias 20 e 24 de abril, defende o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Laudemir Müller. O país foi parceiro do evento deste ano, com participação coordenada pela agência.

Na sua avaliação, o país teve a oportunidade de se apresentar como uma solução para a economia de baixo carbono, com domínio da tecnologia de produção de biocombustíveis, além de ser grande fonte de terras-raras e energia limpa.

A entrada em vigor, ainda que provisória, do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, no último 1º de maio, foi outro ponto importante nas discussões, com potencial para ampliar negócios com a Alemanha e a Europa. As regulações europeias e a incompreensão sobre o modelo de agricultura tropical do Brasil, no entanto, ainda são obstáculos que precisam ser superados, segundo Müller.

A seguir os principais pontos da entrevista:

Qual o balanço do Brasil na Hannover Messe?

O Brasil sai com outro tamanho da Hannover Messe. Primeiro, porque foi o país parceiro da feira. Trouxemos a maior delegação da história, com 300 empresas, e 140 expuseram. O presidente Lula participou junto com o chanceler alemão, Friedrich Merz. E a conjuntura geopolítica ajudou. Há um interesse pelo Brasil porque há um alinhamento eu diria geopolítico.

O Brasil se mostrou como o país da negociação, da abertura, uma nação estável. Isso é algo muito importante para os europeus e, especialmente, para os alemães.

Quais os motivos de interesse dos europeus?

O Brasil aparece nesse contexto geopolítico como um parceiro estável, que dialoga. O país tem terras- raras para a transição energética, essa é nossa maior força, mas desperta o interesse porque há procura por suas empresas e soluções. Recebemos mais de cinco mil visitas nos estandes brasileiros, presentes em seis pavilhões.

Estamos falando de indústria 4.0, mas não é só automação. É a integração de diversas automações. As máquinas se adaptam, conversam entre si e aprendem sozinhas. E adaptação é uma grande característica do Brasil. Sabemos adaptar e criar. A transição energética, a inteligência artificial e os minerais críticos levam muito ao Brasil, tem um cenário estratégico que leva ao Brasil.







E os fechamentos de negócios?

Nosso objetivo é sempre atrair investimentos e fazer com que os empresários fechem negócios. Entre as cerca de 60 startups que participaram, o objetivo era fechamento de negócios, mas também conexão com parceiros para desenvolver soluções conjuntas. O principal ganho foi mostrar o Brasil, permitir que o mundo veja as soluções oferecidas pelas companhias brasileiras. A feira faz as pessoas te conhecerem e verem tua solução. Quando esse relacionamento amadurece é que se fecha um negócio.

O soft power brasileiro ajuda?

Viemos para chamar a atenção ao que o Brasil tem e também dar a oportunidade para empresário se conectar com o mundo. Encontrar as pessoas, apertar a mão, conversar, perguntar, saber quem é quem.... Isso que chamou de soft power é muito importante.

Nenhum empresário brasileiro vende alguma coisa só por ele. Quem vai fazer negócio pergunta de onde ele vem. A Weg é uma empresa multinacional, mas é uma companhia brasileira de motores elétricos. A Embraer é uma fabricante de aviões brasileira. A imagem do Brasil é muito importante para os negócios.

Como foi a negociação para o Brasil ser país parceiro?

Nossa vontade de ser país parceiro se encontrou com o interesse dos próprios alemães, da própria Hannover Messe, que desejava o Brasil como destaque na feira. Tem sempre uma fila de países interessados e há uma negociação para a escolha. Não é algo que chega e fala: "quero ser o país destaque".

“Temos estimativa na ApexBrasil de que os produtos com tarifa zero para entrar na Europa podem render ao Brasil, só no primeiro ano, cerca de US$ 1 bilhão a mais em exportações para a Europa, atualmente perto de US$ 50 bilhões” - Laudemir Müller

Começamos esse trabalho há dois anos. A escolha do Brasil como país parceiro tem a ver com a retomada da política industrial no Brasil, com a Nova Indústria Brasil (NIB) e a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O acordo Mercosul/ União Europeia também ajudou?

O acordo é a comprovação de que, enquanto alguns países se fecham, aumentam tarifas, buscam o conflito e pressionam o preço da energia, outros como o Brasil e a Alemanha, e as nações do Mercosul e da União Europeia, estão no caminho contrário, de abertura e negociação. O acordo pode potencializar os negócios: a tarifa de 543 produtos vai ser zero. Isso muda tudo.

Temos estimativa na ApexBrasil de que os produtos com tarifa zero para entrar na Europa podem render ao Brasil, só no primeiro ano, cerca de US$ 1 bilhão a mais em exportações para a Europa, atualmente perto de US$ 50 bilhões. Ao mesmo tempo, abre-se um novo mercado e haverá interesse de empresas europeias para investir mais no Brasil. O país também passa a ser mais barato e mais competitivo.

Então existe uma confluência entre a conjuntura geopolítica, de transição energética e o foco do Brasil na abertura comercial. Se juntarmos os dois blocos, trata-se de um PIB conjunto de US$ 22 trilhões e um mercado de 720 milhões de pessoas. Isso ativa negócios.

Temas como transição energética, biocombustíveis e minerais críticos foram recorrentes. Como transpor barreiras de regulação de biocombustíveis na Europa?

O Brasil tem enorme possibilidade de apoiar a Europa na transição e descarbonização da energia. Os biocombustíveis são o elemento central disso, ao lado de hidrogênio verde e outras soluções. O Brasil produz perto de 50 bilhões de litros de etanol, considerando cana e milho, e 10 bilhões de litros de biodiesel. E temos ainda um potencial grande para mobilizar mais produção.

Podemos avançar com milho em áreas degradadas em 40 milhões de hectares. No Sul, é possível fazer biodiesel a partir de culturas de inverno. O Brasil domina a tecnologia, mas isso não quer dizer que automaticamente os biocombustíveis entram aqui na Europa.

Infelizmente, existem regulações que não permitem explorar todo o potencial brasileiro. Existe uma discussão dos europeus em relação à soja de que a produção de biocombustíveis reduz a oferta de alimentos e empurra a produção desses para a floresta, incentivando desmatamento. Do nosso ponto de vista, é uma grande incompreensão do que é a agricultura brasileira.

Como tem sido a discussão?

Tentamos mostrar que o modelo tropical de agricultura no Brasil é único: não temos neve nem precisamos revolver o solo para plantar uma nova cultura. Fazemos plantio direto e temos até três safras na mesma área. Isso é muito difícil para um europeu entender. Para ele, biodiesel produzido com soja e etanol de milho reduzem a oferta de alimentos.

Mas, ao produzir etanol de milho, produzo também o farelo - alimento para bovinos, suínos e aves. Então, para aumentar a produção de etanol de milho, vamos necessariamente aumentar a produção de carne. Isso é difícil para entenderem porque a cultura aqui é completamente diferente. Temos esse debate para enfrentar.

Como aproveitar o potencial do Brasil em minerais estratégicos?

A orientação do presidente Lula é que o Brasil precisa aproveitar este momento, onde a inteligência artificial é tão relevante. Para isso, o mundo precisa de minerais raros, que são estratégicos, e também de energia limpa, área em que o Brasil é uma das grandes potências. Se soubermos aproveitar essa janela, pode ser uma grande oportunidade.

Queremos começar já a busca desses minerais raros com a mineração verde e agregar valor a essas terras-raras no Brasil, Não queremos ser apenas exportadores de mais um mineral. Este é um tema estratégico para europeus e chineses. Para isso, no entanto, é preciso mobilizar muito capital. Queremos contar com os recursos internacionais.

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