A- A+

NEGÓCIOS 'Brasil segue absolutamente central para nosso modelo', diz presidente executiva do Santander Executiva vê o Brasil como um potencial líder na inteligência artificial

A presidente executiva do Santander, Ana Botín, reiterou nesta segunda-feira (17), importância do Brasil para os negócios do grupo espanhol. No primeiro semestre, a subsidiária brasileira respondeu pelo segundo maior lucro da instituição financeira, atrás apenas da Espanha. "O Brasil segue absolutamente central para o nosso modelo", ressaltou, durante discurso transmitido por videoconferência à conferência anual do banco, em São Paulo.

Botín disse que o Santander tem buscado diversificar as operações do ponto de vista geográfico.

Segundo ela, o banco deve concluir a compra do americano Webster Bank, que já recebeu aval do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "Nos vemos como uma ponta entre as Américas do Sul e do Norte e também entre a Europa e as Américas", comentou.

A executiva acrescentou que vê o Brasil como um potencial líder na inteligência artificial, assim como o próprio banco. "Mas eu sei que, no fim das contas, uma das coisas que não vai mudar é a confiança, a forte disciplina, a sólida gestão de riscos e o planejamento em termos de responsabilidade", garantiu.

No final do mês passado, o Santander anunciou uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária das ações da unidade brasileira em circulação na B3.

Para analistas, a operação deve reduzir a liquidez do papel na Bolsa, mas representa um voto de confiança da matriz nos negócios locais.

No segundo trimestre, o banco viu o lucro despencar para R$ 3 bilhões, diante do aumento das provisões contra inadimplência.

Veja também