A- A+

Economia Brasil será país parceiro oficial da Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo Com foco no acordo Mercosul-União Europeia, a EEN Brasil realizará um 'matchmaking' gratuito para que pequenas e médias empresas nacionais se conectem com líderes globais em inovação

O Brasil será o País-Parceiro Oficial da Hannover Messe 2026, maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo que será realizada de 20 a 24 de abril, na cidade alemã de Hannover.

O Pavilhão Brasil reunirá empresas, instituições e representantes do governo em um espaço de 2.660 m², estrategicamente distribuídos em 6 halls e projetado para gerar negócios, fortalecer a imagem do país e abrir portas para novos mercados.

Com foco no acordo Mercosul-União Europeia, que entra em vigor no dia 1º de maio, o consórcio Enterprise Europe Network Brasil (EEN Brasil) - rede internacional dedicada ao apoio à inovação e internacionalização de empresas, está com inscrições abertas para rodadas de negócios durante o evento. O matchmaking é gratuito e será voltado para inovação industrial, energia e indústria 4.0.

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em 2024, indica que a cada R$ 1 bilhão exportado do Brasil para a UE foram criados 21,8 mil empregos e movimentados R$ 441,7 milhões em massa salarial e R$ 3,2 bilhões em produção.

Segundo Marcos Vinícius da Cruz Coelho, presidente da EEN Brasil, a feira é uma oportunidade imperdível para as PMEs brasileiras se conectarem com líderes globais em inovação.

"Como País Parceiro, o Brasil pode posicionar suas soluções sustentáveis no centro das discussões sobre Indústria 4.0, gerando parcerias que impulsionam exportações e competitividade, especialmente para startups e empresas familiares que buscam internacionalização, sem altos custos iniciais."

Para o presidente da EEN, a iniciativa reforça o papel do país como hub de inovação na América Latina, promovendo não só negócios, ma diplomacia econômica.

A Hannover Messe reúne anualmente mais de 200 mil visitantes e cerca de 5 mil expositores de mais de 70 países. Fundada em 1947, a feira se consolidou como plataforma essencial para tendências como automação, inteligência artificial, energias renováveis e economia circular, gerando bilhões em negócios e parcerias.

A participação do Brasil na Hannover Messe é uma parceria da Deutsche Messe, empresa organizadora da feira, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Inscrições para o matchmaking estão abertas no site.

Veja também