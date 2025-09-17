A- A+

ranking Brasil supera Brics e países da América Latina em ranking de juros reais e fica em segundo lugar País só é superado pela Turquia que tem juros reais de 12,34% ao ano, o maior patamar entre 40 países

Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% pelo Banco Central, o Brasil manteve a segunda posição do ranking mundial de juros reais, com taxa de 9,51%. O país saltou da terceira para a segunda colocação em junho, quando a Selic foi elevada de 14,5% para 15% e se consolidou nessa posição.

O Brasil só é superado pela Turquia, que tem taxa de juros reais de 12,34% ao ano. O levantamento é feito pelo site MoneYou e Lev Intelligence.

Como esperado pelo mercado: Banco Central manteve taxa Selic em 15% ao ano

No ranking, o Brasil está à frente de outros países da América Latina, como a Colômbia (que tem taxa de juros real de 4,38%, ocupando quarto lugar no levantamento), México (3,77% de juros e quinto colocado) e até mesmo da Argentina (3,54%, sétima posição do ranking).

Entre o grupo dos Brics, bloco de economias emergentes, o Brasil também está à frente de seus pares. A Rússia tem taxa de 4,79% e ocupa o terceiro lugar. Já a Índia ocupa a sexta posião com juros reais de 3,54%.

A Indonésia aparece em oitavo lugar, com juro de 2,73% e a África do Sul está na décima posição, com juros reais de 2,29%.

O levantamento analisa a taxa de juros em 40 países. No Brasil, a manutenção da Selic em patamar de 15% é atribuída ao cenário de expectativas inflacionárias acima da meta, bem como incertezas provocadas pelo guerra comercial puxada pelos Estados Unidos, que vem elevando tarifas sobre produtos importados.

No Brasil, embora a atividade econômica venha desacelerando, as expectativas de inflação em um horizonte relevamte estão acima da meta de 3,0%. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou queda de 0,5% em julho na comparação com o mês anterior.

Foi uma retração mais profunda do que a esperada por economistas e o terceiro mês consecutivo de recuo do índice, que é visto como uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto.

Em agosto, o IPCA (índice de inflação oficial) teve deflação de 0,11%, mas os dados ainda mostraram que os preços de serviços continuam pressionados.

O cálculo da taxa de juros real é uma combinação de inflação projetada para os próximos 12 meses, com base no relatório Focus, do Banco central, e a taxa de juros DI a mercado dos próximos 12 meses, no vencimento mais líquido.

Em termos nominais, o Brasil permanece na quarta colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia.

Veja os dez países com maior taxa real de juros:

Turquia: 12,34%

BRASIL: 9,51%

Rússia: 4,79%

Colômbia; 4,38%

México: 3,77%

Índia: 3,54%

Argentina: 3,54%

Indonésia: 2,73%

Hungria: 2,52%

África do Sul; 2,29%

Fonte: MoneYou e Lev Intelligence

