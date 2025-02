"Tarifaço": Brasil hoje é o 2º maior fornecedor de aço dos EUA. Veja países mais afetados

A- A+

Os dados mais atualizados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos (DOC) mostram que o Brasil será um dos mais afetados pela tarifa de 25% a ser imposta por Donald Trump às importações de aço pelo país. Segundo o presidente americano, as tarifas serão oficializadas nesta segunda-feira.

Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor do metal para os EUA, atrás apenas do Canadá. No acumulado do ano, o país vendeu 4,08 milhões de toneladas, representando 15,5% de tudo que os Estados Unidos compraram de fora. De acordo com o governo americano, o montante equivaleu a US$ 2,99 bilhões.

A lista de maiores fornecedores de aço é seguida por México (12,4%), Coreia do Sul (9,7%) e Vietnã (4,5%). O Canadá, que respondeu por 22% de todas as importações de aço dos EUA em 2024, lidera a lista, com 5,95 milhões de toneladas, o equivalente a US$ 7,13 bilhões em exportações.





As informações fazem parte de monitoramento realizado pela International Trade Administration (ITA), uma agência do Departamento de Comércio dos EUA responsável por supervisionar práticas comerciais do país com o mundo.

Os dados da ITA mostram que o volume de aço brasileiro importado pelos Estados Unidos cresceu 14,11% de 2023 para o último ano, o que fez o país ultrapassar o México e passar a ocupar a segunda posição entre os principais fornecedores do metal para o mercado americano.

A decisão de Trump faz parte de uma série de medidas protecionistas que vem sendo aplicadas em relação ao comércio exterior. Na semana passada, ele já havia imposto uma tarifa de 10% sobre produtos chineses, o que levou Pequim a adotar represálias tarifárias.

Tarifa para alumínio afeta mais o Canadá

A nova taxa sobre o aço pode trazer consequências para a indústria brasileira, já que os EUA são um comprador importante da indústria brasileira.

O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Raul Jungmann, diz que a maior parte das exportações brasileiras de aço tem como destino a Ásia, mas ressalta que o impacto das tarifas dos EUA será relevante para o setor. Para ele, o governo brasileiro deveria evitar retaliações e buscar uma solução por meio da diplomacia:

— O melhor caminho para resolver isso é diplomaticamente. Não tenho a menor dúvida de que devemos evitar entrar na lógica protecionista de Trump — afirmou.

Além do aço, Trump afirmou que irá impor uma tarifa de 25% também para o alumínio. A medida afeta principalmente o Canadá, que é o maior fornecedor da matéria prima. No ano passado, o país vizinho aos Estados Unidos vendeu 58,1% de todo o alumínio que entrou no mercado americano, um total de US$ 9,4 bilhões.

E o Brasil com isso? Veja as perdas e ganhos que o país pode ter com a guerra comercial de Trump

Os Emirados Árabes Unidos (US$ 916,7 milhões) e a China (US$ 809,2 milhões) são, respectivamente, o segundo (6,5%) e o terceiro (4,1%) na lista de maiores provedores de alumínio para os EUA. O Brasil, em 2024, vendeu o equivalente a US$ 147,2 milhões do produto ao país, e figura em 14º na lista de fornecedores.

Essa não é a primeira vez que Trump aplica tarifas sobre o setor. Durante seu primeiro mandato, em 2018, o republicano impôs uma tarifa de 25% sobre importações de aço e 10% sobre alumínio, justificando a decisão por questões de segurança nacional. Agora, a nova rodada de tarifas amplia as restrições comerciais.

Maiores fornecedores de aço para os EUA (2024)

Canadá: 5,95 milhões de toneladas (22,7%)

Brasil: 4,08 milhões de toneladas (15,6%)

México: 3,19 milhões de toneladas (12,2%)

Coreia do Sul: 2,55 milhões de toneladas (9,7%)

Vietnã: 1,24 milhão de toneladas (4,7%)

Japão: 1,07 milhão de toneladas ($4,1%)

Alemanha: 974 mil toneladas (3,7%)

Taiwan: 918 mil toneladas (3,5%)

Holanda: 557 mil toneladas ($2,1%)

China: 470 mil toneladas (1,8%)

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA

Maiores fornecedores de alumínio para os EUA (2024)

Canadá: 3,15 milhões de toneladas (58,1%)

Emirados Árabes Unidos: 347 mil toneladas (6,4%)

China: 223 mil toneladas (4,1%)

Coreia do Sul: 214 mil toneladas (3,9%)

Bahrein: 201 mil toneladas (3,7%)

Argentina: 176 mil toneladas (3,2%)

Índia: 160 mil toneladas (2,9%)

Austrália: 83 mil toneladas (1,5%)

México: 81 mil toneladas (1,5%)

Omã: 68 mil toneladas (1,3%)

Tailândia: 65 mil toneladas ($1,2%)

Turquia: 48 mil toneladas ($0,9%)

Catar: 44 mil toneladas ($0,8%)

Brasil: 43 mil toneladas ($0,8%)

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA

Veja também