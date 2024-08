A- A+

FORTUNA Brasil tem cinco novos bilionários na lista da Forbes em 2024; saiba quem são Em primeiro lugar entre os estreantes, está o empresário do agronegócio Ricardo Castellar de Faria, com patrimônio de R$ 17,45 bilhões

Cinco brasileiros estrearam no ranking anual de bilionários da Forbes Brasil 2024, divulgado nesta terça-feira. Os cinco nomes novos pertencem a diversos setores da economia: agronegócio, tecnologia, bancos e transportes, segundo a revista especializada.

Em primeiro lugar entre os estreantes na lista da Forbes, está o engenheiro agrônomo Ricardo Castellar de Faria, fundador da Granja Faria, maior produtora de ovos comerciais do Brasil, com um patrimônio de R$ 17,45 bilhões.

Outra recém-chegada é Maria Cristina Frias, uma das controladoras da empresa de pagamentos PagSeguro, com uma fortuna de R$ 6,31 bilhões.

Confira os cinco brasileiros estreantes na lista da Forbes:

1) Ricardo Castellar de Faria

Patrimônio: R$ 17,45 bilhões

Posição na lista: 21

Origem do patrimônio: Granja Faria

Ricardo Faria, de 49 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas construiu seu patrimônio em Santa Catarina, para onde sua família mudou-se durante sua infância.



Engenheiro agrônomo pela UFRGS, é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, Insolo e RCF Capital e presidente da Associação Catarinense de Avicultura.



A granja foi criada em 2006, sendo a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. Emprega 2,7 mil funcionários em 34 unidades produtoras, fornecendo cerca de 16 milhões de ovos por dia.

2) Maria Cristina Frias

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões

Posição na lista: 64

Origem do patrimônio: PagSeguro

Filha do meio do empresário Octávio Frias de Oliveira, Maria Cristina, de 60 anos, é uma das herdeiras do grupo Folha da Manhã. A família tornou-se bilionária ao investir em tecnologia.



Em 2007, os Frias compraram a BRPay, primeira plataforma de pagamentos on-line do Brasil, hoje denominada PagSeguro. Em junho de 2024, a fintech era avaliada em cerca de R$ 21 bilhões.

3) João Annes Guimarães e família

Patrimônio: R$ 1,29 bilhão

Posição na lista: 220

Origem do patrimônio: Banco BMG

O mineiro João Annes Guimarães, de 64 anos, é neto de Antônio Mourão Guimarães, fundador do banco BMG, e filho de Flávio Pentagna Guimarães, que faleceu aos 94 anos no início de 2023 e que integrava a lista de bilionários da Forbes.



Fundado em 1930, o BMG é uma das poucas instituições financeiras regionais que manteve sua independência ao longo dos ano, e foi um dos primeiros bancos a fornecer empréstimos consignados, ainda em 2006.



Além do BMG, a família possuía a mineradora Magnesita, vendida por R$ 1,2 bilhão em 2007.

4) Consuelo Andrade de Araújo e família

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão

Posição na lista: 231

Origem do patrimônio: Banco Mercantil do Brasil

O patrimônio de Consuelo Andrade de Araújo tem origem no Banco Mercantil do Brasil, mas a matriarca, de 92 anos, não tem função executiva no banco, cujo controle está com a família por meio de um acordo de acionistas que inclui os herdeiros.



O Mercantil do Brasil é um dos poucos bancos médios a sobreviver às inúmeras transformações do sistema financeiro, e se dedicou durante muito tempo ao financiamento de pequenas empresas, o chamado middle market.



Recentemente, ampliou sua atuação nos empréstimos consignados. Os bons resultados fizeram as ações mais do que dobrar, inserindo a família na relação deste ano.

5) José Mario Caprioli dos Santos e família

Patrimônio: R$ 1,12 bilhão

Posição na lista: 234

Origem do patrimônio: Azul/Águia Branca

José Mario Caprioli dos Santos era sócio de Nilton Carlos Chieppe na empresa aérea Trip.



Com a fusão com a Azul Linhas Aéreas, o empresário de 53 anos se tornou um grande acionista da companhia aérea fundada por David Gary Neeleman, da qual é conselheiro.



A Trip é ligada ao Águia Branca, maior grupo capixaba, com três empresas de transporte rodoviário e duas de logística, além da empresa áerea Trip, que se fundiu com a Azul.

Veja também

ROSTO Celulite facial: entenda o que é a doença que impediu o jogador David, do Vasco, de jogar