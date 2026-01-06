Ter, 06 de Janeiro

Brasil tem duas companhias aéreas entre as 10 mais pontuais do mundo; veja lista completa

Relatório foi divulgado na última semana pela Cirium, referência global em análises da aviação

Brasil tem duas companhias aéreas entre as 10 mais pontuais do mundoBrasil tem duas companhias aéreas entre as 10 mais pontuais do mundo - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, uma companhia aérea latino-americana ocupa o topo do ranking global de pontualidade. A Aeromexico foi eleita a empresa aérea mais pontual do mundo em 2025, segundo o On-Time Performance Review 2025, relatório divulgado na última semana pela Cirium, referência global em análises da aviação. A companhia mexicana alcançou índice de 90,02% de voos no horário, desempenho que a consolida como líder mundial no quesito.

O estudo, que chega à sua 17ª edição, analisou dados de mais de 600 fontes em tempo real, incluindo companhias aéreas, aeroportos e autoridades de aviação civil. Ao longo de 2025, a Aeromexico operou 188.859 voos em 23 países, mantendo uma confiabilidade de cronograma considerada líder da indústria. No pódio global, aparecem ainda a Saudia, com 86,53%, e a SAS, com 86,09%.

Para a Cirium, um voo é considerado pontual quando chega ao portão de desembarque com até 14 minutos e 59 segundos de atraso em relação ao horário programado. No caso dos aeroportos, a métrica avalia as partidas dentro da mesma margem de tolerância.

Além do ranking principal, o relatório reconheceu desempenhos operacionais de destaque. A Qatar Airways recebeu o prêmio Platinum por sua excelência em uma rede global que abrange seis continentes, com 84,42% de pontualidade em mais de 198 mil voos. Já a Virgin Atlantic conquistou o prêmio inédito de “Maior Evolução”, ao elevar seu índice de pontualidade de 74,02% em 2024 para 83,45% em 2025, um avanço de 9,44 pontos percentuais.

O Brasil teve presença expressiva no levantamento. Entre as companhias aéreas globais, a Azul ficou em quarto lugar, com 85,18% de pontualidade, à frente de gigantes como Qatar Airways e Delta Air Lines. A LATAM Airlines também apareceu no Top 10 mundial, na sétima posição, com 82,40%.

No recorte regional da América Latina, a Copa Airlines liderou pela 11ª vez, com 90,75%, o maior número de vitórias desde o início do programa, em 2009. As brasileiras também se destacaram: a Gol ficou em terceiro lugar, com 87,75%, seguida por Azul (4ª) e LATAM (5ª).

A infraestrutura aeroportuária brasileira também teve desempenho relevante. Na categoria de aeroportos médios, o Aeroporto Internacional de Brasília foi o segundo mais pontual do mundo, com 88,36% das partidas no horário. Ainda nessa categoria, Galeão (6º), Viracopos (8º) e Confins (10º) figuraram entre os dez melhores. Entre os aeroportos pequenos, o Santos Dumont, no Rio, conquistou a terceira posição global, enquanto Salvador ficou em oitavo lugar.

Na avaliação global dos aeroportos, Santiago do Chile liderou a categoria de grandes aeroportos, com 87,04% de pontualidade. Tocumen, no Panamá, foi o mais pontual entre os aeroportos médios, com 93,34%, e Guayaquil, no Equador, venceu entre os pequenos, com 91,47%, repetindo o feito pelo segundo ano consecutivo. O Aeroporto de Istambul recebeu o prêmio Platinum da Cirium na categoria aeroportuária, que considera complexidade operacional, impacto sobre passageiros e trajetória de crescimento.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, destacou a importância da consistência operacional: “Manter um desempenho pontual consistente exige planejamento sofisticado de rede, coordenação operacional e capacidade de recuperação rápida quando ocorrem irregularidades. Esses resultados refletem a disciplina operacional que define os principais desempenhos da aviação”.

Segundo Bowen, o reconhecimento da Qatar Airways e as vitórias recorrentes de empresas como Copa Airlines e Delta Air Lines mostram “um foco operacional sustentado que diferencia os líderes da indústria dos concorrentes”.

As 10 companhias aéreas globais mais pontuais de 2025:

Aeromexico (90,02%)

Saudia (86,53%)

SAS (86,09%)

Azul (85,18%)

Qatar Airways (84,42%)

Iberia (83,52%)

LATAM Airlines (82,40%)

Avianca (81,73%)

Turkish Airlines (81,41%)

Delta Air Lines (80,90%)

