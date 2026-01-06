A- A+

aéreas Brasil tem duas companhias aéreas entre as 10 mais pontuais do mundo; veja lista completa Relatório foi divulgado na última semana pela Cirium, referência global em análises da aviação

Pelo segundo ano consecutivo, uma companhia aérea latino-americana ocupa o topo do ranking global de pontualidade. A Aeromexico foi eleita a empresa aérea mais pontual do mundo em 2025, segundo o On-Time Performance Review 2025, relatório divulgado na última semana pela Cirium, referência global em análises da aviação. A companhia mexicana alcançou índice de 90,02% de voos no horário, desempenho que a consolida como líder mundial no quesito.

O estudo, que chega à sua 17ª edição, analisou dados de mais de 600 fontes em tempo real, incluindo companhias aéreas, aeroportos e autoridades de aviação civil. Ao longo de 2025, a Aeromexico operou 188.859 voos em 23 países, mantendo uma confiabilidade de cronograma considerada líder da indústria. No pódio global, aparecem ainda a Saudia, com 86,53%, e a SAS, com 86,09%.

Para a Cirium, um voo é considerado pontual quando chega ao portão de desembarque com até 14 minutos e 59 segundos de atraso em relação ao horário programado. No caso dos aeroportos, a métrica avalia as partidas dentro da mesma margem de tolerância.

Além do ranking principal, o relatório reconheceu desempenhos operacionais de destaque. A Qatar Airways recebeu o prêmio Platinum por sua excelência em uma rede global que abrange seis continentes, com 84,42% de pontualidade em mais de 198 mil voos. Já a Virgin Atlantic conquistou o prêmio inédito de “Maior Evolução”, ao elevar seu índice de pontualidade de 74,02% em 2024 para 83,45% em 2025, um avanço de 9,44 pontos percentuais.

O Brasil teve presença expressiva no levantamento. Entre as companhias aéreas globais, a Azul ficou em quarto lugar, com 85,18% de pontualidade, à frente de gigantes como Qatar Airways e Delta Air Lines. A LATAM Airlines também apareceu no Top 10 mundial, na sétima posição, com 82,40%.

No recorte regional da América Latina, a Copa Airlines liderou pela 11ª vez, com 90,75%, o maior número de vitórias desde o início do programa, em 2009. As brasileiras também se destacaram: a Gol ficou em terceiro lugar, com 87,75%, seguida por Azul (4ª) e LATAM (5ª).

A infraestrutura aeroportuária brasileira também teve desempenho relevante. Na categoria de aeroportos médios, o Aeroporto Internacional de Brasília foi o segundo mais pontual do mundo, com 88,36% das partidas no horário. Ainda nessa categoria, Galeão (6º), Viracopos (8º) e Confins (10º) figuraram entre os dez melhores. Entre os aeroportos pequenos, o Santos Dumont, no Rio, conquistou a terceira posição global, enquanto Salvador ficou em oitavo lugar.

Na avaliação global dos aeroportos, Santiago do Chile liderou a categoria de grandes aeroportos, com 87,04% de pontualidade. Tocumen, no Panamá, foi o mais pontual entre os aeroportos médios, com 93,34%, e Guayaquil, no Equador, venceu entre os pequenos, com 91,47%, repetindo o feito pelo segundo ano consecutivo. O Aeroporto de Istambul recebeu o prêmio Platinum da Cirium na categoria aeroportuária, que considera complexidade operacional, impacto sobre passageiros e trajetória de crescimento.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, destacou a importância da consistência operacional: “Manter um desempenho pontual consistente exige planejamento sofisticado de rede, coordenação operacional e capacidade de recuperação rápida quando ocorrem irregularidades. Esses resultados refletem a disciplina operacional que define os principais desempenhos da aviação”.

Segundo Bowen, o reconhecimento da Qatar Airways e as vitórias recorrentes de empresas como Copa Airlines e Delta Air Lines mostram “um foco operacional sustentado que diferencia os líderes da indústria dos concorrentes”.

As 10 companhias aéreas globais mais pontuais de 2025:

Aeromexico (90,02%)

Saudia (86,53%)

SAS (86,09%)

Azul (85,18%)

Qatar Airways (84,42%)

Iberia (83,52%)

LATAM Airlines (82,40%)

Avianca (81,73%)

Turkish Airlines (81,41%)

Delta Air Lines (80,90%)

Veja também