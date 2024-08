A- A+

RECURSOS Brasil tem futuro promissor para atrair investimentos, afirma diretor do BC Damaso lembrou da aprovação do novo marco legal do câmbio, em 2021

O avanço da tecnologia e a melhora do arcabouço legal de câmbio devem facilitar a atração de investimentos externos para o Brasil no futuro, afirmou o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso.

"O Brasil para o futuro fica muito promissor em termos do arcabouço legal, da tecnologia, para continuar atraindo investimentos de todos os tipos, seja do pequeno investidor, do médio ou grande", ele disse, em um evento do Grupo Voga, em Brasília.

Damaso lembrou da aprovação do novo marco legal do câmbio, em 2021.

O projeto, capitaneado pelo BC, modernizou o arcabouço regulatório e tornou o real uma moeda que pode ser conversível, do ponto de vista regulatório e legal, ele disse.

"A gente conseguiu fazer toda essa limpeza, e agora está em um processo de regulamentar de novo todo o mercado de câmbio, só que com uma lei muito mais principiológica, muito mais aberta", afirmou o diretor do BC.

