Brasil tem novo bilionário: fundador do Agibank entra para lista após IPO da fintech

O fundador da fintech brasileira Agi Inc., conhecida como Agibank, Marciano Testa, tornou-se bilionário nesta quarta-feira apesar de uma estreia conturbada na New York Stock Exchange. As ações da companhia fecharam o primeiro dia de negociação em queda de 10%, após a empresa reduzir, de última hora, tanto o preço quanto o volume de papéis ofertados.



Mesmo assim, a participação de 63% de Testa no Agibank passou a valer cerca de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões), considerando o preço de fechamento de US$ 10,75.



A listagem marca apenas a segunda grande abertura de capital de uma empresa brasileira nos Estados Unidos desde 2021. O movimento ocorre poucas semanas após o IPO da fintech PicPay, que estreou na Nasdaq no mês passado. Apesar de ter precificado a oferta no topo da faixa indicativa, as ações da empresa acumulam queda de 23% desde então.

Antes dessas operações, o último IPO relevante de uma companhia brasileira nos EUA havia sido o do banco digital Nu Holdings, liderado por David Vélez. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Vélez possui fortuna estimada em US$ 17 bilhões, majoritariamente vinculada à sua participação no Nubank.

A abertura de capital diluiu a fatia acionária de Testa, mas não seu controle. Suas ações são da classe B, com poder de voto ampliado, o que lhe garante cerca de 95% dos direitos de decisão. Embora esses papéis não sejam negociados em Bolsa, ele pode convertê-los em ações ordinárias e vendê-las mantendo o comando da empresa.





O Agibank vinha avaliando uma listagem nos Estados Unidos desde pelo menos 2019. Antes disso, tentou abrir capital na B3, sem sucesso. O modelo de negócios do Agibank combina plataforma digital com mais de 1.000 “smart hubs” físicos espalhados pelo país. Em setembro, a fintech registrava mais de 6,4 milhões de clientes ativos.

Marciano Testa cresceu ao lado de cinco irmãos. Com ascendência italiana, aprendeu a falar o idioma europeu antes do português, segundo o Money Times. Aos oito anos, vendia bolos feitos pela mãe. Aos 14, conseguiu emprego na Tramontina, após indicação de um cliente da jardinagem que era professor do Senai.

Quando fez 17 anos, abriu sua própria empresa no ramo de confecção. No mesmo período, fazia faculdade de administração em Caxias do Sul. Chegou a abrir duas lojas, mas viu o negócio não decolar. Após esse empreendimento, apostou na MMC Alimentos, uma distribuidora, quando viu oportunidade de investir em crédito consignado.



Aos 23, fundou a Agiplan, plataforma de crédito que realizava a conexão entre correspondentes e bancos. Com a regulamentação do crédito consignado, a fintech movimentava R$ 550 milhões por mês, entre 2007 e 2010, afirmou o portal Money Times.

A principal frente de atuação, hoje, é o crédito consignado para aposentados, com parcelas descontadas diretamente dos benefícios do INSS.

