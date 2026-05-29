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Brasil tem o 6º maior crescimento do PIB no primeiro trimestre dentre 45 países

Ranking é liderado por Hong Kong e Taiwan, tendo Irlanda e Nigéria nas últimas posições

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Nota do real Nota do real  - Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O Brasil registrou a sexta maior taxa de crescimento do Produto Interno Bruto ( PIB) no primeiro trimestre deste ano, segundo a Austin Rating, em levantamento que considera o desempenho da economia em 45 países.

De janeiro a março de 2026, o PIB brasileiro avançou 1,1%, na comparação com o último trimestre de 2025, de acordo com informações divulgadas pelo IBGE na manhã desta sexta-feira.

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O levantamento considera, ao todo, 57 países. Do total, 12 ainda não apresentaram resultados referentes aos primeiros três meses deste ano.

Na lanterna dos 45 que já publicaram os dados sobre o desempenho da economia no início deste ano estão Nigéria (-19,9%), Irlanda (-2%) e Arábia Saudita (-1,5%).

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