PREVIDÊNCIA Brasil tem recorde de 67,284 milhões de ocupados contribuindo para Previdência, aponta IBGE Os dados mostram que aumentou mais o número de pessoas trabalhando do que o de contribuintes para previdência

O Brasil alcançou um recorde de 67,284 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Porém, a proporção de contribuintes entre os ocupados recuou de 65,2% no trimestre até julho para 64,9% no trimestre até outubro.

Os dados mostram que aumentou mais o número de pessoas trabalhando do que o de contribuintes para previdência.

Cerca de metade das vagas geradas no último trimestre ocorreram via informalidade, e grande parte dos trabalhadores informais não são contribuintes para institutos de previdência, justificou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.



