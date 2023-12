A- A+

PESQUISA Brasil tem redução no número de endividados em novembro, após três meses de alta Levantamento da Serasa aponta recuo de 143,5 mil brasileiros inadimplentes na comparação com outubro

Após três meses consecutivos de crescimento, o número de brasileiros endividados diminuiu em novembro. O levantamento realizado pela Serasa identificou uma queda de 143,5 mil em relação ao mês de outubro. O Brasil possui agora 71,81 milhões de consumidores em situação de inadimplência. O país tinha 43,82% de inadimplentes em novembro, contra 43,94% em outubro.

Entre os fatores que justificam o recuo na inadimplência estão a queda do desemprego e o maior volume de renegociações de dívidas. O diretor da Serasa, Fernando Gambaro, destaca o impacto do programa Desenrola Brasil na negociação de dívidas.

— O Desenrola vem impactando de forma muito positiva, ele vem fazendo com que as pessoas renegociem mais. A gente teve um recorde no dia 30 de novembro, foram 313 mil dívidas renegociadas. O que a gente está percebendo é que os brasileiros estão querendo renegociar as dividas como nunca antes e muito disso é consequência do Desenrola — analisa.

Educação financeira impacta

Gambaro explica que o ranking é baseado em representatividade da população, ressaltando que, além de fatores econômicos, como desemprego e inflação, a educação financeira impacta também no volume de endividados.

— As dívidas são democráticas, estão presentes em todas as idades, em todas as classes — diz.

Entre os estados, o Rio de Janeiro passou de 7.344.539 para 7.299.680 endividados. Apesar da redução de 44.859, o estado ainda continua na primeira posição entre os mais inadimplentes do Brasil, com 53,17% das pessoas com o nome negativado.

Brasília, apesar de redução no percentual da polução endividada — 53,10% em outubro e 52,79% em novembro — subiu no ranking dos estados inadimplentes e ocupa a segunda posição. Em seguida, está o Amapá — redução de 53,22% para 52,74%.

Em um movimento oposto ao do país, Roraima (49,73%), Mato Grosso do Sul (49,49%), Rondônia (46,99%), Tocantins (46,80%), Rio Grande do Norte (42,84%), Espírito Santo (40,98%) e Minas Gerais (40,08%) registraram aumento da população inadimplente em novembro, aponta a Serasa.

Confira os estados com a população mais inadimplente em novembro:

Rio de Janeiro - 53,17%

Distrito Federal - 52,79%

Amapá - 52,74%

Mato Grosso - 52,59%

Amazonas - 52,15%

Roraima - 49,73%

Mato Grosso do Sul - 49,49%

Rondônia - 46,99%

Tocantins - 46,80%

São Paulo - 46,24%

Inadimplência deve cair mais

Para dezembro, o diretor da Serasa projeta resultados otimistas. O pagamento do décimo terceiro e a tradição em começar o novo ano sem dívidas fazem com que mais brasileiros recorram a renegociação das dívidas.

— A expectativa é de queda ainda maior na inadimplência em dezembro. A gente sabe que as pessoas tem plano de começo de ano e o pagamento do décimo terceiro em muitos casos é para quitar dívidas — finaliza Gambaro.

