Brasil tem saldo negativo de US$8,8 bilhões nas contas externas em janeiro de 2023

Dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira (24) apontam que o Brasil registrou saldo negativo de US$8,8 bilhões nas contas externas em janeiro de 2023. O déficit, porém, representou uma queda em relação ao mês de janeiro de 2022, quando houve saldo negativo de US$9,4 bilhões.

No intervalo de 12 meses, do ano passado, o Brasil registrou um rombo de US$ 55,7 bilhões nas contas externas em 2022 - o pior resultado desde 2015, quando o déficit foi de US$58,9 bilhões.

Na prática, as contas externas consideram o desempenho da balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), as remessas de dinheiro e pagamentos (lucros, remessas de juros e dividendos enviados do Brasil para fora do país) e o desempenho de serviços (compras de brasileiros no exterior).

Investimento direto no Brasil

Os investimentos estrangeiros no país registraram ingressos líquidos de US$6,9 bilhões em janeiro deste ano, acima do ingresso de US$5,1 bilhões no mesmo período em 2022. É o maior patamar, para o primeiro mês do ano, desde 2018. Na época, o saldo registrado foi de US$ 8,3 bilhões.

Os Investimentos Diretos no País (IDP) abarcam investimentos duradouros no Brasil, como a instalação de fábricas ou ampliação da capacidade de instalações já existentes no país.

No ano passado, o IDP consolidou a recuperação após ter despencado durante a pandemia. Em 12 meses, até dezembro de 2022, foram totalizados US$90,6 bilhões de ingressos líquidos, cerca de 4,76% do PIB. Foi o maior saldo desde 2012, quando foram registrados US$92,6 bilhões.

