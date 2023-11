A- A+

ONDA DE CALOR Brasil tem segundo dia de recorde de consumo de energia, diz ONS A onda de calor que vem afetando boa parte do Brasil incidiu diretamente na demanda por energia elétrica", disse o ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou, pelo segundo dia consecutivo, um novo recorde de consumo no Sistema Interligado Nacional (SIN). Foi às 14h20, com 101.475 MW. Os recentes resultados demonstram que houve um incremento de 16,8% na carga, se considerada a demanda atendida nos primeiros dias de novembro, passando de 86.800 MW para os atuais 101.475 MW.

O montante atual é 0,5% superior ao recorde batido no dia anterior, 13 de novembro, quando a carga do SIN superou, pela primeira vez na história, a marca de 100.000 MW.

"A onda de calor que vem afetando boa parte do Brasil incidiu diretamente na demanda por energia elétrica", disse o ONS em nota.

No momento em que o novo patamar foi registrado, o atendimento à carga era feito por hidráulica (59,8%), solar (19,6%), térmica (11,5%) e eólica (9,5%). O ONS disse que "o SIN é robusto, seguro, possui uma ampla diversidade de fontes e está preparado para atender às demandas de carga e potência da sociedade brasileira".

