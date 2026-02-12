A- A+

MUNDO Brasil tenta usar cotas não preenchidas de outros países para evitar sobretaxa de 55% na China Criação de cotas individuais para exportadores brasileiros também está em estudo por governo Lula

O Brasil terá de negociar não apenas com Pequim, mas também com os demais países exportadores, para tentar utilizar eventuais volumes de cota não preenchidos. O objetivo é continuar vendendo carne bovina à China sem pagar a sobretaxa de 55% que passou a vigorar em janeiro deste ano sobre os embarques que excederem os limites estabelecidos.

Segundo interlocutores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de remanejamento entre países foi sugerida pelos próprios chineses, como forma de dar maior flexibilidade ao novo sistema de salvaguardas imposto por Pequim para conter o avanço das importações e proteger produtores locais.

Pelas regras em vigor, cada um dos principais fornecedores — entre eles Brasil, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos — recebeu um volume anual que pode ser exportado sem a tarifa adicional. O que ultrapassar essa cota fica sujeito à sobretaxa. Como o Brasil é hoje o maior fornecedor de carne bovina ao mercado chinês e já exporta volumes superiores ao limite fixado, o governo avalia alternativas para evitar perda de competitividade.





A estratégia brasileira prevê pelo menos duas frentes. Uma delas é negociar diretamente com as autoridades chinesas a ampliação da cota brasileira. Outra opção em estudo — que deverá ser analisada em breve pelos ministros que integram a Câmara de Comércio Exterior (Camex) — é criar um sistema de cotas individuais de exportação para frigoríficos e empresas nacionais habilitadas a vender à China, para organizar o fluxo dos embarques.

Executivos do setor privado afirmam que um modelo de embarques controlados por cotas pode ajudar a distribuir melhor os volumes e permitir que diferentes empresas tenham acesso ao mercado chinês sem arcar com a sobretaxa. Ao mesmo tempo, reconhecem que a existência de uma cota não garante igualdade plena de condições: ela assegura a possibilidade de exportar sem tarifa adicional até determinado limite, mas não elimina diferenças de escala, contratos e posicionamento comercial entre as companhias.

A adoção das cotas pela China ocorre em meio ao aumento expressivo das importações de carne bovina nos últimos anos, com forte participação do Brasil, e à pressão de produtores locais chineses por maior proteção. A medida altera o ambiente para os exportadores e exige rearranjos tanto diplomáticos quanto internos para preservar espaço no principal mercado externo da carne bovina brasileira.

De acordo com fontes oficiais chinesas, com base nos volumes exportados à China em 2025 até novembro e nas cotas fixadas para 2026 (limite isento da sobretaxa de 55%), é possível indicar, de forma aproximada, quais países tenderiam a não atingir o novo teto caso o ritmo de embarques se mantivesse. A Argentina (436 mil toneladas até novembro ante cota de 511 mil), o Uruguai (188 mil t ante 324 mil), a Nova Zelândia (110 mil t ante 206 mil) e os Estados Unidos (55 mil t ante 164 mil) aparecem abaixo de suas respectivas cotas, mesmo considerando eventual acréscimo em dezembro. Já a Austrália (295 mil t até novembro) superaria com folga a cota de 205 mil toneladas, e o Brasil (1,329 milhão de t até novembro) também ficaria acima do limite de 1,106 milhão de toneladas.

No caso do Brasil, as exportações de carne bovina para a China somaram cerca de 1,68 milhão de toneladas em 2025, segundo dados consolidados do setor, o que representa avanço em relação a 2024, quando o volume ficou em torno de 1,34 milhão de toneladas. O crescimento aproximado foi da ordem de 25% no comparativo anual.

Em valor, as vendas totais brasileiras de carne bovina ao mercado chinês superaram US$ 8 bilhões, uma alta de 47,9%, mantendo a China como principal destino do produto brasileiro e ampliando o peso do país asiático na pauta do agronegócio nacional. Levando em conta apenas o mês de janeiro deste ano, quando as cotas começaram a valer, ainda assim houve um aumento de 44,8% nos embarques, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

