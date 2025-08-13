Qua, 13 de Agosto

MDIC

Brasil tentará aumentar exceções ao tarifaço dos EUA, afirma secretária de Comércio Exterior

Tatiana Prazeres participou de audiência pública na Câmara dos Deputados

Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MDIC.Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MDIC. - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, afirmou, nesta quarta-feira, que o Brasil tentará ampliar a lista de exceções à sobretaxa de 40% para produtos brasileiros, anunciada no último dia 9 de julho pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com a medida, parte das exportações brasileiras passou a ser tributada em 50%, levando em conta 10% que já haviam sido aplicados pelos EUA.

Após o decreto aumentando a alíquota sobre produtos brasileiros em 50%, o governo americano divulgou uma lista com 700 exceções, ou seja, com bens que ficariam isentos da sobretaxa. São exemplos suco de laranja, peças aeronáuticas e aviões da Embraer. Consumo, estão sendo tributados carnes, café, calçados, frutas, pescados e bens de capital.

— O Brasil não é um problema comercial para os Estados Unidos. A relação comercial é ganha-ganha, interessa aos dois países, há complementariedade econômica. Isso gera emprego e investimentos para os dois lados, de modo que é importante valorizar a relação comercial — afirmou a secretária, em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados.

Tatiana Prazeres reforçou o argumento usado pelo governo brasileiro que o Brasil importa mais do que exporta para os EUA, o que não justificaria o tarifaço de Trump. Segundo ela, o Brasil teve um déficit acima de US$ 28 bilhões no passado, considerando produtos e serviços.

— Se o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos, não deveria ser alvo das medidas adotadas, sobretudo porque esse parece ser um tema de preocupação relevante para os Estados Unidos — afirmou.

Ela ressaltou que o plano de contingência anunciado nesta quarta-feira pelo governo brasileiro conta com o apoio do Congresso Nacional. A secretária definiu as medidas como um "esforço coletivo".

— Este é um esforço coletivo. Precisaremos do envolvimento do Legislativo para buscar soluções que protejam a indústria e o emprego no Brasil.

O governo anunciou um plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos EUA. O pacote estabelece uma série de instrumentos para auxiliar os exportadores afetados, de linhas de crédito subsidiado a compras governamentais, que poderão ser utilizados conforme as diretrizes da medida provisória (MP) enviada ao Legislativo.

