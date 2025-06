A- A+

INDÚSTRIA Brasil terá acesso a financiamento de R$ 1,3 bi do Fundo de Investimento Climático, diz MME A disponibilização inicial de US$ 1 bilhão para os países pode escalonar para US$ 12 bilhões, com a participação do setor privado, segundo o Fundo

O Brasil receberá o total de R$ 1,3 bilhão no âmbito de um programa inédito com foco na descarbonização na indústria, promovido pelo Fundo de Investimentos Climático (CIF, na sigla em inglês), de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME).

A pasta menciona a destinação de recursos para as tecnologias limpas e de economia circular, como hidrogênio e materiais de baixo carbono.

Na sexta-feira passada, o CIF informou em nota que Brasil, Egito, México, Namíbia, África do Sul, Turquia e Uzbequistão foram convidados a participar do programa de investimento de US$ 1 bilhão, iniciativa dedicada à redução de emissões industriais de gases de efeito estufa (GEE) em países em desenvolvimento.

A disponibilização inicial de US$ 1 bilhão para os países pode escalonar para US$ 12 bilhões, com a participação do setor privado, segundo o Fundo.

A partir de agora, esses países vão desenvolver planos de investimento detalhando os projetos prioritários e estratégias para atrair investimentos do setor privado, com foco "em soluções que contribuam para a transição energética global", diz a publicação do CIF.

No total, 26 candidatos enviaram propostas ao Fundo para a participação no programa. O Brasil recebeu a pontuação mais alta "Os países selecionados demonstraram forte engajamento do setor privado, prontidão institucional e claro compromisso com a descarbonização industrial", avalia o comunicado.

A participação brasileira no Programa de Descarbonização da Indústria (PID) é coordenada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, com participação dos ministérios de Minas e Energia, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O Fundo de Investimento Climático (CIF) canaliza financiamento concessional por meio de seis bancos multilaterais de desenvolvimento, incluindo o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

