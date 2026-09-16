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BRASIL Brasil terá novo recorde na safra 2026/27, com alta de 1,4% na produção, projeta governo Resultado deverá ser puxado uma maior área plantada, apesar da previsão de queda de produtividade

Após a colheita de uma supersafra de grãos entre 2025/26, a safra 2026/27 deve bater novo recorde de produção, com 366,6 milhões de toneladas, segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgadas nesta terça-feira.

Caso a estimativa se confirme, o volume será 4,9 milhões de toneladas superior às 361,7 milhões de toneladas estimadas para 2025/26. Isso representa uam alta de 1,4% entre os ciclos.

O resultado positivo projetado reflete uma maior área plantada, prevista em 85,3 milhões de hectares, o que compensa a ligeira perda esperada na produtividade média nacional das lavouras, que deve sair de 4.335 quilos por hectares em 2025/26 para 4.296 kg/ha no ciclo 2026/27, segundo a Conab.

A área de milho apresenta tendência de crescimento, enquanto que o potencial produtivo dependerá do calendário das condições climáticas a serem registradas durante o desenvolvimento da cultura.

O maior interesse pelo grão é verificado em todas as regiões e acompanha o aumento na demanda interna pelo cereal, que se mantém aquecida impulsionada pela produção de rações, diante da expectativa de aumento da produção de aves e suínos, tanto neste ano como em 2027, e, principalmente, pelo crescimento da demanda da indústria de etanol de cereais.





No caso da soja, a perspectiva para a safra de 2026/27 é de crescimento “moderado” da produção, combinado com um balanço de oferta e demanda mais ajustado.

Já para o arroz, a definição da área do grão para o ciclo 2026/27 ocorre após um ciclo de forte redução da rentabilidade.

Outro importante grão para o consumo dos brasileiros, o feijão deve manter a produção em torno de 2,9 milhões de toneladas. De acordo com as análises da Conab, para a temporada projeta-se um leve aumento na área cultivada que tende a ser contrabalanceado pela expectativa de uma menor produtividade, decorrente principalmente do risco climático associado ao El Niño.

Para o algodão, a projeção da Conab é que a área semeada da fibra retome os patamares registrados no ano safra 2024/25, podendo chegar a 2,09 milhões de hectares, refletindo em uma produção de 4,2 milhões de toneladas apenas da pluma.

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