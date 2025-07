Brasil terá primeira fábrica de glúten específico para uso em massas em 2026

A- A+

O Brasil terá sua primeira fábrica capaz de produzir glúten vital, matéria prima essencial para a indústria alimentícia, utilizada em farinhas para produção de pães e massas. A unidade, de propriedade da Be8, será instalada em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul, distante 290 quilômetros de Porto Alegre.

Extraído a partir do processamento da farinha de trigo, o glúten vital é utilizado para melhorar a qualidade da farinha utilizada na panificação e em massas, como a pizza, e também está presente em medicamentos e em itens de higiene pessoal, como no creme dental.

A empresa estima superar a produção de 25 mil toneladas deste tipo de glúten, capaz de abastecer todo o mercado doméstico.

Atualmente todo o consumo interno do país depende de importações de países como China, Áustria, Bélgica e Alemanha. Segundo a Abitrigo, associação que reúne os fabricantes do setor, a importação do glúten vital alcançou 22,1 mil toneladas em todo ano passado. O BNDES financiará R$ 290,2 milhões para a construção desta nova fábrica no RS.

Fábrica de etanol de grãos

O glúten vital, na verdade, será um subproduto da principal função da fábrica, que será a de produzir etanol através de grãos, como milho, trigo e triticale. A empresa também fará outros processados de grãos a partir da produção de etanol, como o DDGS, farelo utilizado para a produção de ração animal.

A expectativa da empresa é de que a unidade em Passo Fundo atinja a capacidade de processamento de 525 mil toneladas de cereais por ano e 209 mil metros cúbicos (ou 209 milhões de litros) de etanol anidro por ano.

A Be8 possui duas parcerias para a produção de grãos geneticamente modificados e com maior conteúdo de amido para a fabricação do álcool combustível: uma com a Embrapa, para a produção de triticale enriquecido, e outra com a GDM, que produz trigo modificado.

