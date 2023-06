A- A+

sustentabilidade Brasil vai receber até R$ 10 bi da UE para hidrogênio verde. Entenda o que é esta energia Tecnologia permite armazenar e exportar energia limpa, mas exige fontes renováveis na sua produção. Matriz limpa do Brasil é vantagem

Em visita ao Brasil, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou após encontro com o presidente Lula um investimento de até 2 bilhões de euros (cerca de R$ 10,5 bilhões) em parcerias com hidrogênio verde no Brasil.

Mas, afinal, o que é o hidrogênio verde? Como funciona esta "energia do futuro" e por que há uma corrida global para desenvolver essa nova fonte? E por que o Brasil pode ser um potencial neste mercado?

O que é o hidrogênio verde?

O uso do hidrogênio como fonte de energia ocorre a partir de um processo chamado eletrólise da água, ou seja, há a "quebra" da água (H20) em moléculas de hidrogênio (H) e oxigênio (O).

Uma vez produzido, o hidrogênio é comprimido em cilindros e alimenta células ou pilhas a combustível — recipientes do tamanho de um aquecedor a gás — para gerar energia.

Mas, para haver a eletrólise, etapa inicial do processo, é preciso uma enorme quantidade de energia. Quando o hidrogênio é produzido a partir de uma fonte de energia renovável, como a hídrica, solar ou eólica, ele é chamado de "hidrogênio verde", ou seja, que não emite CO2.

É aí que entra o potencial do Brasil, já que o país tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Quase 90% da energia consumida no Brasil vem de fontes renováveis.

Quais são as vantagens do hidrogênio verde?

Essa tecnologia pode acelerar a transição energética em setores que têm mais dificuldades para aderir à eletrificação, como aviação, transporte de carga, siderurgia e mineração.

Além disso, viabiliza, na prática, armazenar e transportar energia renovável, abrindo espaço para a exportação.

Outras fontes de energia renováveis, como solar e eólica, não podem ser armazenadas e exportadas para países com dificuldades geográficas para ter uma matriz mais limpa.

Por que a UE quer investir na tecnologia?

Em discurso no Brasil, a presidente da Comissão Europeia destacou que o o bloco tem como meta importar anualmente 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável até 2030 e, para isso, busca um parceiro confiável para um compromisso de longo prazo.

- Temos até 2 bilhões de euros para serem investidos em energia renovável e eficiência energética. Juntos, podemos construir um mercado transatlântico para hidrogênio verde como parceiros confiáveis e equânimes. Em outras palavras, vamos juntar forças para salvar o planeta e fazer nossas economias crescerem - afirmou Ursula von der Leyen.

