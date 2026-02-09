A- A+

LOGÍSTICA Brasil vem se consolidando como hub de logística global, diz secretário de Portos e Aeroportos A fala foi durante o seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do BNDES

O secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, disse nesta segunda-feira, 9, que o Brasil vem se consolidando como "hub de logística global" em virtude de modelo de agências independentes e técnicas, e vem registrando aumento do número de concessões. Franca também elogiou o "diálogo com o TCU", que, afirmou, tem contribuído para maior crescimento da infraestrutura no país.



Ele mencionou ainda cinco desafios para o avanço nos investimentos em infraestrutura no Brasil. Primeiramente, apontou a estabilidade institucional. "Quem investe em infraestrutura, com longo prazo e investimentos vultuosos, precisa de regra, segurança jurídica, a regra do jogo", ressaltou.

Outro tópico é o "planejamento permanente de longo prazo", que, reconheceu, é uma atribuição do governo. "O planejamento é um norte importante" e ajuda quando há demandas de prefeitos e parlamentares.



Franca indicou ainda financiamentos estruturados, inovação contínua e compromisso socioambiental.



A fala foi durante o seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, evento que reuniu nomes como o ministro das Cidades, Jader Filho.

