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Negócios "Brasileiro busca melhor relação custo-benefício e produto premium", diz CEO da Kraft Heinz Ariel Grunkraut fala sobre as metas da empresa, que pretende dobrar de tamanho até 2030, e conta como o avanço do delivery levou a uma nova relação com a cozinha

A Kraft Heinz Brasil quer dobrar de tamanho até 2030 avançando em áreas nas quais ainda não lidera: maionese e extrato de tomate, afirma o CEO, Ariel Grunkraut. O executivo cita mudanças em padrões de consumo, como a busca por equilíbrio entre o delivery e a comida feita em casa.

E vê no consumidor brasileiro a busca por produtos com melhor relação custo-benefício e produtos premium. Veja trechos da entrevista.

O avanço do delivery mudou a relação com a cozinha?

Consumidores moram em apartamentos cada vez menores, às vezes até sem cozinha. O delivery está crescendo e ganhando mais representatividade no dia a dia. Por outro lado, depois da pandemia, o consumidor passou a buscar experiências relacionadas à comida e à gastronomia.

Ele quer fazer a própria comida. Um fenômeno é o das airfryers. No ano passado, lançamos linha da BR Spices com temperos exclusivos para airfryer. O consumidor está indo nesse caminho: busca conveniência em alguns dias, mas em outros quer fazer sua comida.

Houve mudança no paladar?

O que temos visto não só no Brasil, mas no mundo, é uma busca maior por pimenta. Há uma busca por produtos asiáticos, com temperos, com personalidade. Lançamos recentemente linha de ketchups saborizados de sucesso, com pimenta, com curry. O consumidor está se sofisticando.

Consideram ampliar a capacidade produtiva?

Nos últimos cinco anos, dobramos o faturamento no Brasil, e a Heinz puxou esse crescimento. Acabamos de redefinir o cenário até 2030. Nossa ambição é dobrar de tamanho, por isso precisamos aumentar nossa liderança nas categorias em que somos líderes e avançar em outras duas nas quais não somos líderes. É o caso da maionese, a maior categoria de condimentos no Brasil. No ano passado, o faturamento da maionese Heinz cresceu 40%.

Quais os entraves para crescer no segmento?

O brasileiro tem uma relação com a maionese que muda de acordo com a ocasião de consumo. Existe a que ele usa para melhorar a qualidade da comida, como no sanduíche. Ela tem o papel de melhorar a qualidade e o sabor do produto. Nessa ocasião, o consumidor usa a embalagem de squeeze, em que você aperta e o produto sai. Em squeeze, a Heinz é líder no Brasil com 50% de participação. Só que isso representa 20% do volume de maioneses no país. Aqui, ela é consumida em pote para receitas caseiras, como salada de batata, salpicão. Aprendemos com nossos pais e avós que maionese precisa dar liga. Somos uma marca que entrega sabor, com mais ovo, mais óleo.

Qual a outra categoria?

Extrato de tomate. A gente praticamente não tem presença no Brasil. Faz pouco tempo que lançamos o extrato Heinz, que está começando a chegar nas lojas agora.

Como reduzir conservantes altera a produção?

Vai depender do produto. Nos últimos anos, já investimos mais de R$ 1 bilhão no Brasil, no sentido de trazer modernização de linhas, lançamentos de produtos… Uma parte desses investimentos foi direcionada a técnicas apuradas e processos produtivos evoluídos, então não necessariamente envolve mudança de custo.

No supermercado, em quase todos os ketchups, tem aquele selinho: “alto em açúcar”. O ketchup Heinz não tem. Esse foi um investimento que fizemos há dois anos na nossa planta de Goiás.

A Kraft Heinz enfrenta queda de vendas globalmente e pressão de produtos mais baratos. Isso acontece no Brasil?

Vemos uma busca por produtos, não diria mais baratos, mas que têm equação de custo-benefício. O consumidor brasileiro não olha só para preço. Ao mesmo tempo, as categorias premium têm crescido. Heinz é a marca que mais cresce na companhia, junto com BR Spices, que é premium. Ambas crescem a duplo dígito. No segmento de custo-benefício, temos a Quero.

Como justificar produtos mais caros para o brasileiro?

Não adianta só o produto ser bom, preciso contar o que tem de diferente e o porquê de valer mais. Fizemos campanha para contar o quanto somos dedicados em produzir e plantar os melhores tomates. No caso da maionese, temos mais ovos e óleo. É fazer com que as pessoas provem o produto. Nosso produto é um pouco mais caro por isso.

Como veem os riscos da inflação em 2026?

A gente não mexe em fórmula nenhuma. O produto é homologado e padronizado no mundo inteiro. Temos investido em tecnologia junto com os nossos produtores. Temos um diferencial que a concorrência não tem: produz tomates no Brasil. A concorrência compra de fornecedores estrangeiros.

O país pode se tornar uma plataforma de exportação?

A gente acredita que sim. Hoje, 100% da produção vai para o Brasil. Nada impede que daqui dois, três, cinco anos a gente consiga abastecer mercados como a América Latina, que não necessariamente conseguem produzir 100% e acabam tendo que importar.

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