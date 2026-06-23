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NEGÓCIOS Brasileiro Rafael Oliveira é indicado como novo CEO Global da Heineken A nomeação será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária marcada, para 5 de agosto

A Heineken anunciou a indicação do brasileiro Rafael Oliveira para assumir o cargo de presidente do conselho executivo e CEO global da companhia. Atual presidente da JDE Peets, empresa de cafés e chás dona de marcas como Pilão e LOr no Brasil, o executivo deve assumir o comando da cervejaria em 1º de outubro.

A nomeação ainda será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária marcada para 5 de agosto. Se aprovada, terá mandato de quatro anos.

Oliveira está na JDE Peets desde 2024. Após a aquisição da companhia pela Keurig Dr Pepper, ele foi escolhido para liderar a Global Coffee Co., nova empresa de capital aberto que reunirá os negócios de café da Keurig Dr Pepper e da JDE Peets, com receita anual estimada em cerca de US$ 16 bilhões.

Antes da JDE Peets, Oliveira passou uma década na Kraft Heinz, onde chegou ao cargo de presidente de mercados internacionais. Na função, foi responsável por um portfólio superior a US$ 7 bilhões na Europa, África, Ásia-Pacífico e América Latina.

O executivo também tem experiência no mercado financeiro. Ele trabalhou por dez anos no Goldman Sachs, onde atuou em mercados emergentes na Ásia, baseado em Hong Kong. Oliveira iniciou a carreira como analista de equity research no Brasil, com passagens pelo Banco Icatu e pelo Banco BBA Creditanstalt, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Segundo a Heineken, a indicação combina a experiência internacional de Oliveira no setor de bens de consumo e em mercado de capitais com a continuidade da atual equipe executiva da companhia.

A empresa afirma que, como um líder externo, ele deve trazer uma nova perspectiva para a cervejaria e liderar a próxima fase de crescimento.

Peter Wennink, presidente do conselho supervisor da Heineken, afirmou que Oliveira deve acelerar a execução da agenda estratégica EverGreen 2030 da companhia. Segundo ele, o executivo combina clareza estratégica, disciplina operacional e liderança de pessoas.

"Estou honrado e animado por me juntar à Heineken, uma das companhias e portfólios de marcas mais icônicos do mundo", disse Oliveira, em comunicado.

O executivo afirmou ainda que pretende acelerar o crescimento, impulsionar a produtividade e preparar a companhia para o futuro, com foco em inovação e no consumidor.

Até a posse de Oliveira, a atual equipe executiva seguirá à frente dos negócios da Heineken. A companhia informou que mais detalhes sobre a chegada do executivo e uma apresentação a investidores e à imprensa serão divulgados quando os preparativos forem finalizados.

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