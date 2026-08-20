Brasileiro vai liderar estratégia de dispositivos móveis, computação e IA da Qualcomm; veja quem é
Executivo chega à companhia às vésperas do lançamento da nova geração de chips Snapdragon para smartphones
A americana Qualcomm, uma das maiores fabricantes de chips do mundo, nomeou o brasileiro Sergio Buniac como vice-presidente executivo global para dispositivos móveis, computação e IA pessoal.
Buniac terá papel central na estratégia da companhia de ampliar a atuação da companhia no segmento móvel, que inclui processadores para smartphones, notebooks, óculos de realidade estendida e outros dispositivos inteligentes.
Buniac, que assume o cargo em 2 de setembro, vai se reportar diretamente ao brasileiro Cristiano Amon, presidente e diretor-executivo da Qualcomm. No ano passado, Amon foi eleito pela revista Time uma das cem pessoas mais influentes do mundo no campo da inteligência artificial.
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Buniac passou três décadas na Motorola, onde ocupou posições de liderança regionais e globais, incluindo a presidência da operação no Brasil e na América Latina. Desde 2018, era presidente global da Motorola Devices.
O executivo também comandou a área de vendas da Lenovo na América Latina, abrangendo o portfólio de dispositivos e infraestrutura da companhia. Buniac é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP e tem MBA pela Universidade de Chicago.
Expansão de experiências
Em nota, Amon disse que Buniac “tem um histórico sólido de impulsionar a inovação, transformar e expandir negócios, além de liderar transições significativas no setor”. Destacou ainda a “expertise na criação de dispositivos de consumo atraentes, desde o design até a comercialização, em escala global”. Amon afirmou que o executivo será fundamental para a expansão de experiências impulsionadas pelos novos chips “na era da IA agêntica”.
Buniac chega à nova função às vésperas de um dos principais anúncios do calendário da Qualcomm. No fim de setembro, a companhia vai apresentar sua nova geração de chips Snapdragon para smartphones.
Nesta semana, a Qualcomm alimentou as especulações ao publicar nas redes sociais um teaser com a mensagem “Dual 8 Elites” (“dois 8 Elites”, em tradução livre e em referência à nova geração de chips da companhia) e “twice the options” (“o dobro de opções”), sugerindo a apresentação de dois processadores da linha.
A empresa também promete novidades em conectividade, gráficos e jogos para o que chamam de “era do Agente de IA".