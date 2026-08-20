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TECNOLOGIA Brasileiro vai liderar estratégia de dispositivos móveis, computação e IA da Qualcomm; veja quem é Executivo chega à companhia às vésperas do lançamento da nova geração de chips Snapdragon para smartphones

A americana Qualcomm, uma das maiores fabricantes de chips do mundo, nomeou o brasileiro Sergio Buniac como vice-presidente executivo global para dispositivos móveis, computação e IA pessoal.

Buniac terá papel central na estratégia da companhia de ampliar a atuação da companhia no segmento móvel, que inclui processadores para smartphones, notebooks, óculos de realidade estendida e outros dispositivos inteligentes.

Buniac, que assume o cargo em 2 de setembro, vai se reportar diretamente ao brasileiro Cristiano Amon, presidente e diretor-executivo da Qualcomm. No ano passado, Amon foi eleito pela revista Time uma das cem pessoas mais influentes do mundo no campo da inteligência artificial.

Buniac passou três décadas na Motorola, onde ocupou posições de liderança regionais e globais, incluindo a presidência da operação no Brasil e na América Latina. Desde 2018, era presidente global da Motorola Devices.

O executivo também comandou a área de vendas da Lenovo na América Latina, abrangendo o portfólio de dispositivos e infraestrutura da companhia. Buniac é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP e tem MBA pela Universidade de Chicago.

Expansão de experiências

Em nota, Amon disse que Buniac “tem um histórico sólido de impulsionar a inovação, transformar e expandir negócios, além de liderar transições significativas no setor”. Destacou ainda a “expertise na criação de dispositivos de consumo atraentes, desde o design até a comercialização, em escala global”. Amon afirmou que o executivo será fundamental para a expansão de experiências impulsionadas pelos novos chips “na era da IA agêntica”.

Buniac chega à nova função às vésperas de um dos principais anúncios do calendário da Qualcomm. No fim de setembro, a companhia vai apresentar sua nova geração de chips Snapdragon para smartphones.

Nesta semana, a Qualcomm alimentou as especulações ao publicar nas redes sociais um teaser com a mensagem “Dual 8 Elites” (“dois 8 Elites”, em tradução livre e em referência à nova geração de chips da companhia) e “twice the options” (“o dobro de opções”), sugerindo a apresentação de dois processadores da linha.

A empresa também promete novidades em conectividade, gráficos e jogos para o que chamam de “era do Agente de IA".

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