Brasileiros ainda têm cerca de R$ 5,7 bilhões em "dinheiro esquecido", informa Banco Central

A- A+

No décimo dia após a abertura do Sistema de Valores a Receber (SVR), R$ 5,7 bilhões ainda não foram resgatados, segundo dados do Banco Central. O “dinheiro esquecido” por consumidores em bancos, instituições financeiras e cooperativas já pode ser recuperado desde terça-feira da semana passada.

Quando o sistema de resgate foi reaberto, a autoridade monetária estimava um total de R$ 6 bilhões “esquecidos”— distribuídos entre 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. Até o último consolidado do BC, deste total, R$ 301 milhões foram solicitados para devolução, o equivalente a 5% dos valores disponíveis.

Das 40 milhões de pessoas físicas e jurídicas com saldo positivo, o Banco Central diz que apenas 643,1 mil contas (1,37%) têm valores acima de R$ 1.000. A grande maioria tem menos de R$ 10 de saldo para receber — 29,2 milhões de contas, ou 62,55% do total.

Conforme levantamento divulgado nesta quinta-feira, houve 4,37 milhões de solicitações de resgates. O maior valor solicitado por uma pessoa física foi de R$ 749 mil, enquanto para uma única empresa foi R$ 252 mil. Outra informação divulgada foi o número de visualizações de dados de falecidos, que chegou a 1,29 milhões.

O SVR continua recebendo solicitações de resgate por tempo indeterminado. É a segunda fase do programa administrado pelo Banco Central. A primeira etapa ocorreu entre março e abril de 2022 e as consultas e resgates de dinheiro "esquecido" estavam paralisadas desde então.

Veja também

Receita Federal Receita recebe mais de 2 milhões declarações do IR