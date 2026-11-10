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Banco Central Brasileiros ainda têm R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido nos bancos, diz BC Saldo disponível no Sistema de Valores a Receber subiu pelo terceiro mês seguido; quase 27 milhões de pessoas e empresas têm recursos a resgatar, mas sete em cada dez casos são de até R$ 10

Brasileiros ainda têm R$ 6,03 bilhões esquecidos em bancos, consórcios e outras instituições financeiras, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta terça-feira. O valor, referente a setembro, pertence a 26,8 milhões de beneficiários: 24,6 milhões de pessoas físicas e 2,2 milhões de empresas.

O saldo disponível no Sistema de Valores a Receber (SVR) cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Era de R$ 5,12 bilhões em junho, passou a R$ 5,65 bilhões em julho e a R$ 5,80 bilhões em agosto. O ritmo de saques, por sua vez, vem caindo: foram devolvidos R$ 279 milhões em setembro, o menor valor mensal desde abril, quando os resgates somaram R$ 483 milhões.

As pessoas físicas têm R$ 4,41 bilhões a receber, e as empresas, R$ 1,62 bilhão. Desde a criação do sistema, já foram devolvidos R$ 16,75 bilhões, o equivalente a 73,5% dos R$ 22,78 bilhões identificados como esquecidos.

A maior parte dos casos envolve quantias pequenas. Dos registros de valores a receber, 69,5% são de até R$ 10 e outros 18,8% ficam entre R$ 10,01 e R$ 100. Apenas 2,25%, ou cerca de 649 mil, superam R$ 1 mil. O BC ressalta que um mesmo beneficiário pode aparecer em mais de uma faixa.

Os bancos concentram a maior fatia do dinheiro, com R$ 2,64 bilhões, seguidos das administradoras de consórcio, com R$ 1,97 bilhão, e das cooperativas de crédito, com R$ 836 milhões. Instituições de pagamento guardam R$ 383 milhões.

Os valores esquecidos têm origem, entre outras situações, em contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, cotas de cooperativas e recursos de grupos de consórcio já finalizados.

A consulta é gratuita e deve ser feita apenas no site valoresareceber.bcb.gov.br, com CPF ou CNPJ. Para pedir o resgate, é preciso ter conta gov.br de nível prata ou ouro. O BC não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou confirmar dados pessoais.

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