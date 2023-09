Brasileiros ainda têm R$ 7,2 bi para retirar em contas inativas, diz BC; saiba como sacar

A- A+

Leia também

• BNB disponibiliza R$ 450 milhões para microempreededores em Pernambuco

• Entregadores por aplicativo rejeitam proposta de empresas

• iPhone 15: novas cores, câmeras, bordas e processador. Entenda o que muda nos aparelhos

Correntistas ainda têm R$ 7,2 bilhões parados em contas inativas de bancos e outras instituições, segundo dados do Sistema Valores a Receber (SVR) atualizados nesta segunda-feira.



Do total, cerca de R$ 5,85 bilhões pertencem à mais de 37 milhões de pessoas físicas, e os valores podem ser consultados no site do Banco Central do Brasil.

O SVR é um sistema de consultas no site do Banco Central que permite ao correntista saber se tem dinheiro a receber de bancos e outras instituições financeiras, por contratos encerrados com saldo ou por cobranças indevidas, por exemplo.

Veja se você tem valores a receber e como sacar

Para consultar se há valores para receber, inclusive de pessoas falecidas, basta consultar a página do Banco Central neste link, que também tem informações sobre como solicitar a devolução dos valores.

Clique em “Consulte valores a receber”;

Preencha os campos com os seus dados;

Clique em “Consultar” e confira;

Caso você tenha valores a receber, basta clicar em “Acessar o SVR”. É preciso ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro para entrar no Sistema de Valores a Receber (SVR);

Preste atenção na data que o Sistema de Valores a Receber vai informar. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento. No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia;

Na data agendada, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br, usando seu login gov.br nível prata ou ouro para saber qual o valor disponível para saque e solicitar a transferência;

Se você perdeu a data do agendamento, basta entrar novamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e solicitar novo acesso. O sistema vai informar nova data para o retorno.

Se eu não resgatar no prazo, perco o dinheiro?

Não. Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, não se preocupe, pois isso não afeta seu direito sobre os recursos a devolver.

Posso consultar valores de instituições financeiras falidas?

Não. As normas sobre o Valores a Receber alcançam apenas as entidades supervisionadas pelo Banco Central e, com a decretação de falência, a instituição deixa a esfera de supervisão do BC. Nesses casos, recomendamos buscar as informações na Justiça.

E se eu não tiver Pix?

Neste caso, você pode informar seus dados pessoais para que o banco entre em contato com você.

Posso resgatar valores a receber de outras pessoas?

Pelo atual sistema não. Mas você poderá encaminhar ao BC, via Fale Conosco, a documentação para comprovar que você tem poderes de representação da pessoa e, caso isso se comprove, será encaminhado o relatório com as informações sobre o total de valores a receber e como entrar em contato com o banco.

E se eu solicitar o valor e não receber o dinheiro?

Você poderá entrar em contato com seu banco e perguntar o que aconteceu. Caso o banco não te responda ou não resolva seu problema, você poderá abrir uma reclamação no BC.

Veja também

Investimentos Crediamigo e FNE Inovação: BNB oferece condições especiais para empreendedores