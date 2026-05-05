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CNH Brasileiros economizam R$ 1,8 bilhão para retirar a Carteira Nacional de Habilitação Segundo o Ministério dos Transportes, custos foram reduzidos com a gratuidade do curso teórico oferecido pela plataforma CNH do Brasil para a obtenção da primeira habilitação

Com a gratuidade do curso teórico oferecido pela plataforma CNH do Brasil, os brasileiros economizaram desde dezembro do ano passado R$ 1,8 bilhão na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o Ministério dos Transportes.

O exame teórico é uma das etapas obrigatórias do processo de habilitação. O valor corresponde ao que os candidatos deixaram de pagar para realizar o curso e, como os preços tendem a ser reajustados, a economia pode ser ainda maior ao longo do tempo.

Entre os estados, Minas Gerais lidera, com cerca de R$ 269,6 milhões economizados pela população. No estado, o curso teórico custava, em média, R$ 1.095, o valor mais alto do país. Em seguida aparecem Santa Catarina, com R$ 1.094, Rio Grande do Sul, com aproximadamente R$ 1.025, e Bahia, onde o custo girava em torno de R$ 1.019 para essa etapa da habilitação.

Após Minas Gerais, os candidatos de São Paulo foram os que mais economizaram, com um montante de R$ 225,3 milhões, seguido por Bahia (R$ 217,9 milhões) e por Rio Grande do Sul (R$ 171,5 milhões).

Dados locais

Em Pernambuco, a economia chega a R$ 114 milhões, enquanto Paraná (R$ 113,6 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 108,8 milhões) também registram números relevantes, já que os candidatos não precisam mais pagar pelo curso teórico.

Custos

De acordo com o Ministério dos Transportes, o valor para tirar a primeira carteira de motorista caiu em todo o país após o lançamento da CNH do Brasil, programa do governo federal. Antes da medida, o processo completo para as categorias A e B chegava a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, esse valor varia entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.

Além da gratuidade do curso, as mudanças incluem a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.

*com informações da assessoria de imprensa do Ministério dos Transportes

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