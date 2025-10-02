A- A+

PNAD CONTÍNUA Brasileiros fizeram 20,6 milhões de viagens em 2024, diz IBGE; gasto sobe a R$ 22,8 bi Dados indicam um leve recuo de 0,1% em relação ao resultado registrado em 2023

No ano de 2024, os brasileiros viajaram ligeiramente menos, mas gastaram mais com turismo. Foram realizadas 20,6 milhões de viagens no País, um leve recuo de 0,1% em relação ao resultado registrado em 2023. Já os gastos totais em viagens nacionais com pernoite subiram a R$ 22,8 bilhões em 2024, um aumento de 11,7% em relação aos R$ 20,4 bilhões despendidos em 2023. O gasto médio em viagens nacionais com pernoite subiu de R$ 1.706 em 2023 para R$ 1.843 em 2024.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) - Turismo 2024 e foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de domicílios brasileiros em que algum morador viajou desceu de 19,8% em 2023 para 19,3% em 2024, embora o número absoluto de lares com algum viajante tenha se mantido estável em 15,0 milhões.

A pesquisa mostra que ninguém viajou no ano passado em 80,7% das casas brasileiras, o equivalente a 62,8 milhões de lares sem qualquer viajante.

Falta dinheiro

A realização de viagens guarda relação com a renda disponível das famílias. Em 2024, no grupo de domicílios com rendimento domiciliar per capita de quatro ou mais salários mínimos, 45,7% registraram viagem de algum morador.

Por outro lado, no grupo de domicílios com rendimento domiciliar per capita menor que meio salário mínimo, apenas 10,4% registraram alguma viagem de morador, ou seja, não houve ocorrência de viagem em cerca de 90% dos domicílios nesta faixa de rendimento per capita mais baixa.

A falta de dinheiro ainda é o principal motivo para a ausência de viagens, mencionado por 39,2% dos domicílios em 2024. Outras justificativas apontadas para a ausência de viagens foram a falta de necessidade de viajar (mencionada por 18,4% dos lares sem viagens em 2024); falta de tempo (19,1%); falta de interesse (8,9%); não ser prioridade (7,5%); e problemas de saúde (3,8%).

Turismo x trabalho

Quanto à finalidade das viagens feitas, 17,6 milhões foram particulares e 3,0 milhões foram profissionais em 2024.

Entre as viagens realizadas com finalidade pessoal, o lazer foi o principal motivo apontado (39,8%), seguido por visita ou evento de familiares e amigos (32,2%). A busca por sol e praia respondeu por 44,6% do total das viagens de lazer.

Entre as viagens profissionais, 82,7% delas eram para negócio ou trabalho e 11,8% foram para eventos e cursos para desenvolvimento profissional.

A pesquisa mostra que 96,7% das viagens feitas em 2024 foram domésticas, para um destino nacional. As demais 3,3% foram internacionais.



Veja também