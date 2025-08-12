A- A+

Banco Central Brasileiros podem resgatar mais de R$ 10,6 bilhões "esquecidos" em bancos Interessados podem consultar valores a receber no site do Banco Central

O Banco Central informou nesta terça-feira (12) que ainda há R$ 10,6 bilhões “esquecidos” pelos clientes. Valores podem ser resgatados sem um prazo limite estabelecido.

O Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 11 bilhões a clientes bancários, mas ainda há quantias disponíveis para saque. No total são R$ 8,03 bilhões para pessoas físicas e R$ 2,53 bilhões para pessoas jurídicas.

Interessados na devolução dos valores podem realizar consulta no site https://valoresareceber.bcb.gov.br.

O dinheiro somente será liberado ao fornecer uma chave PIX para a trasferência. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso contactar a instituição bancária para combinar uma nova forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para a solicitação.

Para resgatar valores de pessoas já falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade

Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.

