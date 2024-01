Brasileiros retiraram R$ 87,8 bilhões da poupança em 2023, segundo maior saque da história

A- A+

A caderneta de poupança perdeu cerca de R$ 87,8 bilhões no ano de 2023, informou o Banco Central do Brasil nesta segunda-feira. A retirada líquida (quando os saques são superiores aos depósitos) foi a segunda maior da séria histórica iniciada em 1995.

No ano de 2022 a retirada líquida foi de R$ 103,2 bilhões. É o terceiro ano consecutivo em que o brasileiro tirou mais dinheiro da poupança do que depositou. Em 2021, os saques foram maiores que os depósitos em R$ 35,4 bilhões.

A fuga de recursos da poupança acompanha os ciclos econômicos, como a redução do poder de compra com a inflação.

O nível de preços está em 4,68% e, em 2022, teve o pico de 12,13% no mês de abril. Com menos recursos no bolso, há maior tendência para a retirada de dinheiro da tradicional poupança.

O alto endividamento das famílias e maior acesso a investimentos mais rentáveis, como os títulos do Tesouro Direto, são outros fatores que explicam essa saída recorde de recursos nos últimos dois anos.

O endividamento das famílias, até outubro do ano passado, estava em 47,6%, considerando apenas o levantamento do Banco Central com o setor financeiro. Já em novembro, dados do Serasa apontam para 71,81 milhões de brasileiros em situação de inadimplência.

Veja também

MEGA DA VIRADA Resultado da Mega da Virada: como consultar números sorteados