Economia Brasileiros têm 70,5% da renda comprometida com contas a pagar, aponta estudo da Serasa Consumidores que ganham até um salário mínimo têm 90,1% da renda comprometida por compromissos financeiros assumidos

Estudo feito pela Serasa Experian mostra que 70,5% da renda dos brasileiros está comprometida com contas a pagar, que vão desde dívidas com bancos a faturas de cartão de crédito, energia elétrica e internet, entre outros gastos contratados.



Com isso, sobram, na média, R$ 968 a novas despesas no mês.

Quanto menor a renda, maior é, em geral, o comprometimento.





Consumidores que ganham até um salário mínimo têm 90,1% da renda comprometida por compromissos financeiros assumidos.



Já no caso dos brasileiros com rendas superiores a dez salários mínimos, o porcentual comprometido cai para 58,2%, o menor entre todas as faixas analisadas.

Apesar de alto, o comprometimento de renda vem ano a ano se reduzindo. Conforme o estudo da Serasa, em 2022, a parcela da renda comprometida dos consumidores brasileiros era de 72,3%. Essa fatia caiu para 72%, em 2023, e 70,9%, em 2024, até chegar a este ano em 70,5%.

"Isso pode ser reflexo de alguns fatores como o mercado de trabalho aquecido e políticas de estímulo à renda.



No entanto, temos observado, atualmente, que esse aumento na renda não está contribuindo para conter a elevação da inadimplência no País", comenta Eduardo Mônaco, vice-presidente de crédito e plataformas da Serasa Experian.



