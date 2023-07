A- A+

ECONOMIA "Brasileiros vão sentir no bolso", diz embaixada da Ucrânia sobre saída da Rússia do acordo de grãos Segundo o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia em Brasília, Anatoliy Tkach, a carestia desses produtos afetará, principalmente, os mais pobres

A saída unilateral da Rússia do acordo intermediado pelas Nações Unidas, que permitia o escoamento de grãos ucranianos, como milho e trigo por meio do Mar Negro, terá impacto direto nos preços dos alimentos em todo o mundo, inclusive no Brasil.



Segundo o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia em Brasília, Anatoliy Tkach, a carestia desses produtos afetará, principalmente, os mais pobres.

— Em vários países e no Brasil, os produtores vão ganhar com o aumento dos preços, mas a população mais pobre vai sentir no bolso — disse Tkach ao Globo.

Ele enfatizou que, no ano passado, para debelar a inflação mundial causada pela invasão da Rússia em seu país e, ao mesmo tempo, garantir o envio de alimentos a nações mais pobres e em desenvolvimento, foi feito o acordo de grãos. O tratado permitiu uma redução de 23,4% nas cotações dos grãos.

A Ucrânia exportou 33 milhões de toneladas. Desse total, quase 1 milhão de toneladas foram para programas de combate à fome.



A posição da Rússia não surpreendeu o governo ucraniano. O diplomata ressaltou que os russos começaram a demorar mais tempo na liberação de navios: por exemplo, de dez embarcações vistoriadas, o número caiu para uma a duas unidades.

— A Rússia estava atrapalhando o acordo de grãos, diminuindo a velocidade, e os portos da Ucrânia estão bloqueados. Cerca de 400 milhões de pessoas dependem dos grãos da Ucrânia — afirmou.

