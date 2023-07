A- A+

MEIO AMBIENTE "Brasilidades Feira Criativa" une moda sustentável, música e gastronomia no coração do Recife Evento conta com 20 empreendedores comprometidos com a sustentabilidade e o consumo consciente

No próximo dia 12, a partir das 12h, acontecerá a primeira edição do evento "Brasilidades Feira Criativa", no Quintal 293, em Santo Amaro, área central do Recife. A feira colaborativa é gratuita e tem como objetivo mostrar e impulsionar talentos empreendedores, reunindo oficina de moda sustentável, boa música e uma gastronomia cheia de misturas irresistíveis.

A "Brasilidades Feira Criativa" contará com a participação de 20 empreendedores comprometidos com a sustentabilidade e o consumo consciente, além de projetos ligados à culinária, artes plásticas, decoração e literatura. Quem participar do evento vai encontrar uma incrível variedade brechós, marcas de moda autoral, costura criativa, artesanato e peças de decoração. As inscrições para os empreendedores ainda estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.

Na trilha sonora do evento, há uma seleção musical cuidadosamente elaborada com ritmos brasileiros, como Bossa Nova, Samba, Forró, Carimbó e Frevo.

A proposta é fazer com que ninguém fique parado e aproveite ao máximo a festa. A experiência gastronômica ficará por conta da Cozinha do Quintal 293 e expositores ligados aos mais diversos tipos de culinária brasileira. O menu da cozinha principal do Quintal apresentará uma fusão deliciosa entre os sabores maranhenses e pernambucanos, permitindo que os participantes desfrutem de pratos autênticos e saborosos que representam o melhor da culinária dos dois estados do Nordeste.

Outro destaque do evento é a oficina gratuita de moda sustentável, ministrada pela designer de moda Laura Ayres, que consiste na reutilização de materiais existentes, como tecidos, aviamentos, roupas e acessórios, transformando-os em novos produtos. Laura utiliza resíduos têxteis descartados pela indústria da moda no Agreste para criar peças exclusivas, como ecobags, vestidos e camisetas.

O evento é promovido pelo Agito Criativo, projeto idealizado pelo jornalista e produtor cultural Henrique Santos e pela radialista Renata Luna, que divulga, fomenta e incentiva ideias, negócios e pessoas a apostarem em ações ligadas à economia criativa.

"Fazer a roda girar entre empreendedores criativos é o nosso ponto de partida. A feira chega para unir essa galera que faz da sua arte, seu talento e suas vivências um produto comercial. Difundir as ideias ligadas ao empreendedorismo criativo é urgência, em um país tão talentoso como o nosso", destacou Henrique Santos.



Veja também

Fitch Agência eleva nota de crédito da Petrobras e de outras empresas