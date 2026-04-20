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NEGÓCIOS Braskem diz que Novonor assina acordo para venda do controle da companhia para o fundo Shine I Fundo vai deter 34,3% do capital total da Braskem, incluindo 50,11% do capital votante

Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira, a Braskem informou que a Novonor (ex-Odebreht) e a NSP Investimentos assinaram um contrato para a venda do controle da petroquímica ao Fundo de Investimentos e Participações Shine I (Shine I FIP), gerido pela Vórtix.

O fundo vai adquirir 226.334.622 ações ordinárias da companhia e 47.294.173 ações preferenciais Classe A. Os papéis correspondem a aproximadamente 50,11% do capital social votante e 34,32% do capital social total da Braskem.

A NSP Investimentos permanecerá com 31.888.313 ações preferenciais classe A, equivalentes a 4% do capital total, sem direitos adicionais de governança.

A transferência do controle ainda depende da obtenção das autorizações judiciais necessárias, além do aval de órgãos antitruste no Brasil, México, Estados Unidos e Europa.

Outro ponto crucial é a necessidade de que a Petrobras, que compartilha o controle da Braskem, não exerça seus direitos de preferência nem de “tag along” (venda conjunta) previstos no acordo de acionistas vigente.

Caso o negócio seja concluído, o fundo Shine e a Petrobras deverão assinar um novo acordo de acionistas com novas regras que preveem que a Braskem terá uma governança equilibrada.

O acordo exigirá consenso nas decisões do conselho de administração e da assembleia geral, além de garantir o direito de ambas indicarem o mesmo número de assentos para o colegiado e diretoria estatutária.

Como parte do acordo, o fundo Shine, administrado pela Vórtx e assessorado pela IG4, assume o compromisso de protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido para a realização de uma oferta pública de aquisição de ações.

A OPA será estendida aos detentores das demais ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem, oferecendo a esses investidores as mesmas condições garantidas à Novonor na transação principal.

O fundo também garantiu que não planeja cancelar o registro de capital aberto da Braskem.

A Novonor ressaltou no comunicado que o negócio em andamento não trará prejuízos para a Braskem e reiterou seu compromisso com os melhores interesses da companhia até que a venda seja definitivamente concluída.

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