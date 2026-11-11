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NEGÓCIOS Braskem informa que negociação com credores foi prorrogada até esta quinta-feira Feriado nos EUA prolonga em mais um dia prazo que já havia sido estendido. Credores e acionistas divergem sobre termos da renegociação da dívida de US$ 10,3 bilhões da gigante petroquímica

A Braskem informou na manhã desta quarta-feira, em comunicado ao mercado, que a empresa e seus credores seguem "trocando informações e propostas indicativas e não vinculantes" no âmbito das negociações do seu processo de recuperação judicial. A empresa esclareceu ainda que o prazo para chegar a um acordo se encerra nesta quinta-feira, dia 12 de novembro.

Havia a expectativa de que o prazo se encerraria nesta quarta-feira, mas a empresa esclareceu que a data de 11 de novembro não é considerada dia útil "para fins do plano". Nesta data, é feriado nos EUA, pelo Dia dos Veteranos, que homenageia todos os americanos que serviram nas Forças Armadas do país.

Segundo a Braskem, "a administração da companhia avaliará as medidas cabíveis caso não seja possível alcançar um acordo quanto aos termos da reestruturação até o encerramento do prazo estabelecido”. O comunicado foi publicado após um pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, órgão que supervisiona o mercado de capitais brasileiro).

Segundo fontes do setor, o principal ponto em discussão na reestruturação extrajudicial da gigante petroquímica envolve o volume da dívida que será convertido em equity (participação acionária).

Petrobras e IG4 seguem engajadas nas negociações com os credores, afirmou uma das fontes. O prazo inicial para acertar os termos da recuperação extrajudicial terminou na última sexta-feira, mas foi prorrogado.

De um lado, os credores aceitaram o aporte de US$ 1,4 bilhão dos acionistas Petrobras e IG4, mas querem uma conversão menor da dívida em participação acionária. Até então, a proposta envolvia uma conversão de US$ 3,8 bilhões.

— A negociação está acontecendo e o waiver (perdão que evita a execução das dívidas) foi renovado — destacou uma das fontes.

Por isso, as conversas estão agora concentradas no volume da dívida a ser convertido em equity.

Segundo essa fonte, o objetivo é desalavancar ao máximo a companhia.

— Então, a combinação de dinheiro dos acionistas e a conversão pelos credores é muito importante — explicou uma das fontes ouvidas pelo GLOBO.

Também faz parte das negociações o preço de conversão.

O objetivo das negociações é reestruturar uma dívida de US$ 10,3 bilhões e evitar um pedido de recuperação judicial. A empresa entrou com pedido de recuperação extrajudicial no fim de agosto e conta com proteção contra cobranças e execuções até o dia 22.

No segundo trimestre, a IG4 Capital se tornou acionista da companhia e passou a dividir a gestão com a Petrobras.

A Petrobras tem 47,03% do capital votante na Braskem. O Shine I FIP, fundo de investimento ligado à IG4 Capital, tem 50,11% da empresa.

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