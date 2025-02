Braskem inicia projeto para aumento de capacidade de central petroquímica do Rio de Janeiro

A- A+

A Braskem informou, na noite da quarta-feira (26), que seu Conselho de Administração aprovou o início do projeto para o aumento da capacidade de sua central petroquímica do Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno, autorizando a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica no montante de aproximadamente R$ 233 milhões.



Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que para viabilizar o projeto, deverá firmar com a Petrobras um contrato de fornecimento de etano de longo prazo e buscará os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (REIQ Investimentos) estabelecido, o qual prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/Cofins para execução de investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.



"O projeto está inserido no contexto da estratégia de transformação da companhia por meio do aumento da utilização de gás em sua matriz de matéria-prima, buscando maior competitividade da indústria química brasileira", diz a empresa.

Veja também