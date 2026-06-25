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NEGÓCIOS Braskem pede suspensão de cobranças, enquanto tenta renegociar dívida bilionária com credores Petroquímica iniciou processo de mediação e protocolou pedido de Tutela de Urgência Cautelar no TJSP. Dívida líquida terminou o primeiro trimestre em R$ 44 bilhões

Dois meses após conseguir um novo sócio para tocar sua reestruturação, a gigante da indústria petroquímica Braskem tomou medidas judiciais e extrajudiciais para se proteger contra a cobrança antecipada de dívidas por parte de seus credores, informou a companhia ao mercado nesta quinta-feira.

De um lado, a Braskem e parte das empresas controladas por ela iniciaram processo de mediação perante a Câmara Wind de Mediação. De outro, as empresas protocolaram um pedido de Tutela de Urgência Cautelar perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), pedindo a suspensão de cobranças.

“As medidas envolvem apenas os credores financeiros”, frisa o fato relevante divulgado pela Braskem. Isso significa que o movimento da companhia “não abrange quaisquer obrigações (...) com seus fornecedores, clientes e demais stakeholders, as quais permanecem vigentes e seguem sendo cumpridas normalmente, nos termos dos respectivos contratos”.





Quando uma empresa em dificuldades entra com um pedido de recuperação judicial, por exemplo, e recebe aval do Judiciário, todas as cobranças contra ela são suspensas, inclusive com fornecedores e empregados.

Recuperação extrajudicial

O caminho que deverá ser seguido pela Braskem é um processo de recuperação extrajudicial, assim como fez recentemente a fabricante de açúcar e etanol e distribuidora de combustíveis Raízen.

As negociações com os credores começaram no início do mês e envolvem R$ 50 bilhões em dívidas, segundo o jornal Valor. A empresa corrida contra o tempo, para evitar o vencimento de parte da dívida em julho, informou a agência Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato.

Como um acordo ainda não se tornou viável, a proteção contra os credores financeiros pedida agora pela Braskem seria um passo para o pedido de recuperação extrajudicial, informou o Valor.

De acordo com o fato relevante divulgado nesta quinta-feira, as medidas têm “o objetivo de preservar um ambiente estável para a continuidade das negociações em andamento exclusivamente com os referidos credores em busca de uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, alinhada com a posição de liquidez da companhia e as condições da indústria petroquímica global”.

Novo controlador chega para reestruturar

A Braskem — que tem a Petrobras como sócia minoritária, e era controlada pela Novonor, nome assumido pelo conglomerado da construtora Odebrecht após os problemas financeiros decorrentes da Operação Lava-Jato — fechou 2025 com prejuízo líquido de R$ 11 bilhões em 2025 e patrimônio líquido negativo de R$ 16,5 bilhões.

Em abril, a Novonor anunciou um acordo para vender sua participação na gigante da indústria petroquímica Braskem para a gestora IG4 Capital, especializada na aquisição de empresas em dificuldades.

Valores não foram oficialmente revelados, mas o negócio envolve R$ 20 bilhões, segundo vinha sendo revelado desde o fim de 2025.

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