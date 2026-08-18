Braskem prepara pedido de recuperação extrajudicial

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A Braskem se prepara para entrar com pedido de recuperação extrajudicial na próxima semana, de acordo com fontes. O objetivo é reestruturar uma dívida de US$ 10,3 bilhões.

No dia 25 de junho, a companhia conseguiu uma tutela cautelar por 60 dias na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que suspendia as execuções de credores. Mas o prazo vence no próximo dia 24 de agosto.

Segundo essa fonte, o plano de recuperação extrajudicial, que precisa do aval de um terço dos credores, não vai envolver a venda de ativos, já que uma operação desse porte envolveria a contratação de assessores financeiros e roadshow.

A avaliação é de que não há tempo crível para isso.

Mas a venda de ativos de uma das maiores petroquímicas não saiu do radar. A estimativa, segundo essa mesma fonte, é que essas operações entrem na mesa de negociações mais para frente, ainda sem data definida.

“Teremos agora mais 90 dias para desenvolver um plano, reduzir a dívida, e o objetivo é ser bem-sucedido”, explica a fonte.

No segundo trimestre, a IG4 Capital se tornou acionista da companhia e passou a dividir a gestão com a Petrobras. Segundo essa mesma fonte, as negociações estão intensas entre todos os envolvidos.

Na semana passada, durante o call de resultados, o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Carlos Brandão, disse que as negociações com bancos e donos de títulos (bondholders) estavam ocorrendo de forma positiva.

O presidente da Braskem, Hélcio Tokeshi, disse na ocasião que o novo controle acionário da empresa, com a entrada da IG4 Capital, deu início a uma nova fase para a companhia.

O executivo lembrou que o objetivo é ter “bases financeiras sólidas que permitam à Braskem gerar valor de maneira consistente ao longo do tempo”.

Nesta terça-feira, a Braskem Idesa, joint venture entre a brasileira Braskem e o conglomerado do magnata mexicano Carlos Slim na área petroquímica, entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA.

A ação, protocolada no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas, se ampara no chamado Capítulo 11 (Chapter 11), semelhante à recuperação judicial no Brasil. Ou seja, a empresa fica protegida contra execução de pagamentos pelos credores por determinado período.

A empresa chegou a um acordo consensual de reestruturação com seus stakeholders (grupos de interesse que vão de fornecedores a acionistas). Se for aceito pela Justiça, a dívida da Braskem Idesa vai cair de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhões.

A companhia já recebeu da Braskem aporte de US$ 126 milhões, valor que faz parte do aporte total de US$ 476 milhões.

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