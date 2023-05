Braskem recebe proposta que pode chegar a R$ 36 bi por fatia da ex-Odebrecht na empresa

A- A+

A Brakem, empresa líder na produção de plástico nas Américas, informou na noite dessa terça-feira (9) que seu acionista Novonor (ex-Odebrecht) recebeu informações complementares da oferta de compra feita pelo fundo de private equity americano Apollo Global Management e pela Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), a estatal de petróleo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.



As empresas ofereceram R$ 47 por ação, com parte sendo pago à vista. Com isso, o valor da oferta pode chegar a cerca de R$ 36 bilhões, segundo fontes do setor.

Nesta quarta-feira, a ação da Braskem na B3 está em queda superior a 1,2%, cotada a R$ 25,95.

A Novonor tem 50,1% do capital votante da Brakem. A Petrobras, por sua vez, conta com 47% das ações com direito a voto na empresa. Segundo fontes, a estatal tem preferência em uma eventual venda dos papeis da antiga Odebrecht na Braskem. Pelo acordo de acionistas, a Petrobras precisa ainda dar o aval ao negócio.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem esclareceu que se trata de uma "oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida pela Novonor, cujas ações estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores".

A Braskem informou que a proposta recebida pela Novonor estabelece um valor de R$ 47 por ação. Desse total, diz a companhia, parte seria pago à vista e o restante através de emissão de títulos (debêntures) e via "warrant", por exemplo.

A empresa disse ainda que a proposta também é destinada aos bancos credores. Segundo uma fonte, a estatal de Abu Dhabi já iniciou conversas com Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco. Não é a primeira vez que a Braskem é alvo de interesse. Em 2019, ainda na gestão de Pedro Parente, a LyondellBasell tentou, sem sucesso, comprar a companhia.

Embora não haja qualquer decisão sobre a proposta, a Novonor está compartilhando "os termos da oferta com a Braskem, para que ela possa cumprir as normas específicas de divulgação aplicáveis".

A Petrobras disse que todas as ações relacionadas à sua participação na Braskem exigem "análise cuidadosa sob a perspectiva de gestão de portfólio e devem ser conduzidas com observância das práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis".

A Braskem informou que "a proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras e sua efetivação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições usuais para este tipo de operação".

Por outro lado, a Petrobras negou, após rumores de mercado, de que estaria discutindo uma parceria com o Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi, para trocar as ações da refinaria de Mataripe, na Bahia, por ações da Braskem. Em 2021, a Petrobras concluiu a venda das ações da Mataripe para a Acelen, empresa que faz parte do Mubadala.

