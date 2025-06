Brawl Stars no WhatsApp? Sim, na China será possível

A- A+

A Tencent está convertendo alguns dos jogos mobile mais populares do mundo em minigames do WeChat. Títulos da subsidiária Supercell Oy, começando pelo sucesso Brawl Stars, em breve estarão disponíveis diretamente no WeChat, somando-se à vasta gama de serviços e funcionalidades integradas ao aplicativo mais popular da China, que tem um serviço de mensageria similar ao Whatsapp.

Usado por 1,4 bilhão de pessoas todos os meses, o WeChat é o aplicativo mais valioso da Tencent, e a empresa tem, nos últimos tempos, intensificado sua monetização.

Com sede em Helsinque, a Supercell gerou quase US$ 3 bilhões em vendas em 2024 com meia dúzia de sucessos mobile, um aumento de 77% em relação ao ano anterior.





Assim como a Tencent fez com os sucessos domésticos Honor of Kings e Peacekeeper Elite na China, a Supercell transformou seus maiores sucessos, como Clash of Clans, em fontes recorrentes de receita, com atualizações e eventos regulares para manter os jogadores engajados.

A versão minigame de Clash Royale está em desenvolvimento e será lançada em setembro, informou a Supercell nesta quarta-feira durante uma conferência de desenvolvedores em Chongqing. O evento foi organizado pela Tencent para incentivar a criação de mais minigames para o WeChat.

Com a economia chinesa enfrentando dificuldades para acelerar o crescimento, a Tencent tem buscado novas fontes de receita e explora mais formas de lucrar com a popularidade do WeChat. Minigames e contas de vídeo são dois dos segmentos que mais crescem dentro do aplicativo, e trazer nomes de peso como Brawl Stars para a plataforma pode atrair maior interesse dos desenvolvedores.

