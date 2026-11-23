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Caso Master BRB admite 'relevância da situação', mas diz que atividades continuam em 'pleno funcionamento' CVM suspendeu negociação de ações do banco nesta segunda-feira (23). Banco não cumpre obrigação de divulgar balanço há mais de um ano

Em resposta à suspensão do registro de companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco de Brasília (BRB) divulgou, na noite desta segunda-feira, um comunicado em que busca esclarecer ao mercado que a medida é restrita ao mercado de capitais e que a instituição continua funcionando normalmente.

A medida foi tomada pela CVM devido ao descumprimento das regras previstas pelas empresas com ações em bolsa, como publicação do balanço, por exemplo.

"A Companhia esclarece que a medida determinada pela CVM se restringe ao âmbito do mercado de capitais, não implicando a suspensão de suas atividades bancárias. O BRB permanece em pleno funcionamento, mantendo a prestação regular de seus produtos e serviços, o atendimento a seus clientes e o cumprimento de suas obrigações perante depositantes, fornecedores e demais parceiros comerciais, preservada a continuidade de suas operações", diz o BRB.

Enquanto o registro estiver suspenso, o BRB fica impedido de negociar ações no mercado.

No comunicado, o BRB reconhece a " relevância da situação e reafirma seu compromisso com o cumprimento das obrigações legais e regulatórias".

A direção do banco destaca ainda que a situação na qual a instituição se encontra decorre de um "contexto de circunstâncias extraordinárias e adversas", relacionadas à liquidação das instituições integrantes do conglomerado Banco Master pelo Banco Central, com efeitos patrimoniais, contábeis e jurídicos.

"Nesse contexto, a Companhia figura como instituição afetada e potencialmente lesada, adotando medidas destinadas à preservação de seus direitos, à apuração de responsabilidades e à reparação de eventuais prejuízos", diz o BRB, acrescentando que a atual direção do banco e o governo do Distrito Federal concentram esforços para promover a recomposição patrimonial da instituição e aprimorar mecanismos de governança.

"A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis", conclui o comunicado.

O BRB ainda não publicou o balanço de 2025. O prazo estava previsto para março deste ano. O atraso na divulgação se deve aos impactos da compra de cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito ligadas ao Master no resultado do banco, com suspeitas de fraudes. O caso foi alvo de investigação da Polícia Federal e o ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, está preso.

Desde o início do ano, a direção do BRB busca uma solução para cobrir o rombo no balanço da instituição. Em maio, o governo do Distrito Federal pediu ajuda do Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguir um empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), com aval da União, para ajudar a cobrir o rombo.

Mas não houve decisão. O Ministério da Fazenda resiste em avalizar a operação, diante da falta de capacidade de pagamento do sócio controlador. Em caso de calote, caberia ao Tesouro Nacional honrar a dívida.

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