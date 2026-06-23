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BRASIL BRB afasta funcionários após operação sobre descontos irregulares em contas de aposentados Banco já havia sido alvo de operação do MP na sexta passada para apurar descontos irregulares em salários de servidores

O Banco de Brasília (BRB) afastou os três funcionários que foram alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta terça por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados geridos pelo banco estatal.

A operação foi deflagrada na manhã desta terça. Segundo as investigações, associações firmavam contratos para autorização de débitos automáticos sem comprovação adequada da autorização dos beneficários.

De acordo com a PCDF, em diversos casos analisados, as vítimas relataram não ter autorizado os descontos. A apuração indica que mais de 3.500 contas podem ter sido prejudicadas, com uma estimativa inicial de impacto de R$ 5 milhões.





Em nota, O BRB afirma que a investigação foi iniciada após apuração interna do próprio banco, que comunicou as irregularidades identificadas às autoridades.

"Como medida administrativa, 3 empregados foram afastados de suas funções, até a conclusão das investigações e a verificação de eventual responsabilidade", escreve o BRB.

Na operação desta terça, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e Igaratinga.

No DF, as medidas aconteceram em regiões da capital como Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Recanto das Emas, Brazlândia e Jardim Botânico. Entre os alvos estão sedes de associações investigadas por suposta participação no esquema.

Na nota divulgada hoje, o BRB afirma que as irregularidades identificadas "não dizem respeito à atual administração do BRB, e reforça que quaisquer fatos irregulares identificados serão punidos com os rigores cabíveis, dentro dos procedimentos normativamente estabelecidos."

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