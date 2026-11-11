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Banco Regional de Brasília BRB ajuíza ação de responsabilidade civil contra ex-administradores e pessoas jurídicas Segundo o banco, o ajuizamento do processo foi autorizado pelos acionistas em assembleia geral extraordinária realizada em 24 de agosto

O Banco de Brasília (BRB) ajuizou uma ação social de responsabilidade civil nesta terça-feira, 10, contra ex-administradores. A iniciativa tem como alvo Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Dario Oswaldo Garcia Júnior, Luana de Andrade Ribeiro, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Diogo Ilário de Araújo Oliveira, José Maria Correa Dias Junior e Marcelo de Carvalho Talarico.

Segundo o fato relevante divulgado na terça-feira (10), a ação busca a apuração de responsabilidades e a reparação de danos patrimoniais alegados pelo banco em razão de operações de aquisição de carteiras de crédito realizadas em 2025 junto ao Banco Master e a sociedades a ele relacionadas.

Segundo o BRB, o ajuizamento do processo foi autorizado pelos acionistas em assembleia geral extraordinária realizada em 24 de agosto. A instituição afirmou ainda que a extensão dos danos patrimoniais e os valores que eventualmente venham a ser devidos a título de ressarcimento serão apurados em fase processual própria. Para fins processuais, foi atribuído à causa o valor de R$ 1 milhão, o que, de acordo com o comunicado, não representa quantificação definitiva dos danos alegados nem estimativa do montante de eventual ressarcimento.

A demanda também inclui as pessoas jurídicas Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano, em relação às quais foram feitos pedidos de natureza patrimonial, "nos limites e fundamentos constantes da petição inicial".

O banco disse ainda que, segundo elementos de investigação conduzida pela Polícia Federal referidos na ação, seis imóveis dos empreendimentos Heritage, Arbórea Itaim, One Sixty Cyrela by Yoo e Casa Lafer, em São Paulo, e nos Residenciais Ennius Muniz e Valle dos Ipês, em Brasília, de titularidade formal dessas pessoas jurídicas, "teriam sido destinados a ex-administrador da Companhia e seus familiares como vantagem indevida no contexto das operações com o Banco Master".

Além do pedido de reparação de danos patrimoniais alegados, o BRB solicitou, em caráter liminar, a indisponibilidade de bens dos ex-administradores demandados e dos seis imóveis mencionados, conforme os limites e fundamentos apresentados na ação.

No comunicado, o banco ressalta que o processo tem natureza cível e tramitação independente de procedimentos em curso nas esferas criminal, administrativa e de controle. A instituição diz que continuará a prestar a colaboração que lhe for solicitada e afirmou que o ajuizamento não implica juízo antecipado sobre a responsabilidade dos demandados, que deverá ser apurada ao longo do processo judicial, com observância do contraditório e da ampla defesa.



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