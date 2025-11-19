A- A+

Banco Master BRB contrata auditoria externa para apurar operações com Master após ação da PF Auditoria vai reexaminar negócios com o Master, alvo de liquidação e suspeitas de fraude na venda de carteiras

O Banco de Brasília (BRB) decidiu contratar uma auditoria externa especializada para apurar operações mencionadas pela Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta semana. A decisão foi tomada pelo conselho de administração do banco na noite de terça-feira e comunicada ao mercado nesta quarta-feira, por meio de um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Compliance Zero investiga suspeitas de crimes financeiros envolvendo o Banco Master, que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) ontem. Segundo os investigadores, o Master teria criado carteiras de crédito falsas — ou seja, empréstimos que não existiam ou sem garantias — e as vendido para outras instituições, entre elas o BRB.

Essas carteiras de crédito funcionam como ativos que bancos comercializam entre si, mas precisam ser auditadas e verificadas antes da compra. A suspeita é que o Master teria inflado seus resultados com essa prática, repassando carteiras sem lastro.

No comunicado divulgado hoje, o BRB informou que o conselho de administração aprovou a contração da auditoria externa justamente para apurar os fatos relatados pela PF. A apuração deve apurar:

A compra das carteiras de crédito do Master;

Os procedimentos internos usados pelo BRB para aprovar esses negócios;

Eventuais falhas de governança ou controles internos.

O banco ainda afirmou que mantém compromisso com transparência, governança e comunicação com o mercado, e que continuará atualizando acionistas e investidores sobre os desdobramentos.

“O BRB reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado, e que o Conselho de Administração seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados”, informa o BRB no comunicado.

Por que o BRB entrou na investigação

Desde 2024, o BRB vinha comprando parte dessas carteiras do Master. A operação da PF mira justamente essas negociações e tenta esclarecer se o banco público foi vítima ou se houve falha na análise dos ativos adquiridos.

Em setembro, o Banco Central já havia vetado a tentativa do BRB de comprar o Master, avaliando que o banco brasilense não tinha condições de absorver a estrutura de capital da instituição privada. Apesar disso, as negociações anteriores de compra de carteiras continuaram sob apuração.

Afastamento do presidente

Na operação de terça-feira, além da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro, e de outros investigados, a Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por 60 dias. Também autorizou buscas em seu gabinete.

O afastamento ocorre porque Costa participou das decisões internas relacionadas à compra dos ativos do Master. A Justiça entendeu que a permanência no cargo poderia interferir no avanço das investigações.

